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最大储油量达6万立方米 亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置开建

2022年03月18日17:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者杜燕飞）日前，我国自主设计的亚洲首艘圆筒型FPSO（浮式生产储卸油装置）在青岛开工建造，进一步提升我国深水超大型海洋油气装备自主设计建造和集成能力。

“FPSO是集原油生产、存储、外输等功能于一体的‘海上原油加工厂’，是海洋油气开发的主流生产装置。”中海油深圳分公司深水工程建设中心总经理表示，该圆筒型FPSO工作水深约324米，高度36.5米，主甲板最大直径达94米，面积相当于13个标准篮球场，最大排水量达10万吨。其原油处理能力每天近6千立方米，最大储油量达6万立方米，设计寿命30年，可连续在海上运行15年不回坞。

亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置效果图。受访者供图

刘华祥介绍，相较于常规的船型FPSO，圆筒型FPSO具有钢材用量少、稳定性好、抵御恶劣海况能力强等特点，可降低工程投资，有效提高经济适用性。

“此次中国海油自主设计建造的圆筒型FPSO，将对设计建造和集成领域的‘卡脖子’技术进行重点攻关，实现10项关键设备和系统的自主化，填补国内多项海洋工程行业技术空白，并带动船舶、大型装备、大型设备制造业高质量发展。”中海油海油工程流花油田开发总包项目经理舒伟表示，该圆筒型FPSO建造完成后，将与一座深水导管架平台组成油田开发设施，服役于我国流花油田。

(责编：申佳平、章斐然)

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