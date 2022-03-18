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人民银行：推进特定非金融行业反洗钱监管工作

2022年03月18日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （黄盛）今日，人民网财经从中国人民银行获悉，在近期召开的人民银行2022年反洗钱工作电视会议（以下简称“会议”），就推动反洗钱工作高质量发展做出工作部署，并明确表示2022年要切实提高反洗钱监管有效性，推进特定非金融行业反洗钱监管工作。

会议表示，我国反洗钱工作取得新成效。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位认真履行反洗钱工作职责，全力推进反洗钱国际评估整改，不断完善反洗钱法律制度建设，加快建立“风险评估+执法检查”双支柱监管框架，切实强化特定非金融领域反洗钱工作，不断提高反洗钱监测分析和调查协查有效性，稳步推进国家反洗钱数据库建设，积极参与FATF开展国际标准和评估改革。

针对2022年反洗钱工作，会议指出，要坚持围绕高质量发展主题，推进《反洗钱法》修订，完善反洗钱制度体系；修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，加强反洗钱工作协调机制建设；继续推进反洗钱国际评估整改，攻坚整改难点问题；高质量完成洗钱风险评估，开展国家反洗钱战略制定工作；进一步完善反洗钱人才队伍建设，提升反洗钱科技运用和宣传培训等基础工作实效。

附：反洗钱科普知识

 

资料来源：人民银行

(责编：申佳平、章斐然)

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