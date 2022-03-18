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人民银行：推进《反洗钱法》修订 完善反洗钱制度体系

2022年03月18日19:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日召开了2022年反洗钱工作电视会议。会议指出，2022年要推进《反洗钱法》修订，完善反洗钱制度体系。

会议认为，2021年，人民银行主动担当、奋发作为，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位认真履行反洗钱工作职责，全力推进反洗钱国际评估整改，不断完善反洗钱法律制度建设，加快建立“风险评估+执法检查”双支柱监管框架，切实强化特定非金融领域反洗钱工作，不断提高反洗钱监测分析和调查协查有效性，稳步推进国家反洗钱数据库建设，积极参与FATF开展国际标准和评估改革，我国反洗钱工作取得新成效。

会议指出，2022年要坚持围绕高质量发展主题，坚持服务于维护国家安全和社会稳定，坚持服务于保护好老百姓的切身利益，稳中求进、真抓实干，推动反洗钱工作高质量发展。修订《反洗钱工作部际联席会议制度》，加强反洗钱工作协调机制建设；继续推进反洗钱国际评估整改，攻坚整改难点问题；高质量完成洗钱风险评估，开展国家反洗钱战略制定工作；切实提高反洗钱监管有效性，推进特定非金融行业反洗钱监管工作；进一步完善反洗钱人才队伍建设，提升反洗钱科技运用和宣传培训等基础工作实效。

(责编：罗知之、吕骞)

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