原标题：2021中国城市交通报告：百度智能交通助力全国21城缓堵

3月17日，百度地图联合北京交通发展研究院发布《2021年度中国城市交通报告》(以下简称《报告》)，展示过去一年全国100个主要城市主城区的交通拥堵状况及城市拥堵排名变化。报告显示，66个交通优化城市中有21个与百度智能交通深度合作的城市，其中，重庆、保定、广州三城通勤高峰拥堵指数较2020年同期分别下降11.25%、7.6%和5.89%，智能交通缓堵效果明显。

2021年度百城通勤高峰交通拥堵榜

保定：智能交通巧缓堵，拥堵排名连续两年降低

七一路，贯穿保定东西，是城区主干道之一，承担着保定市高峰期间市民上下班任务。这个过去市民每天上下班通行需要堵上5、6个红绿灯的干道，因保定交警部署百度AI智能信控系统，车辆能够快速通过多个红绿灯路口。

在保定市主干道街头，市民出行最大的感受就是：这里的红绿灯“很不规矩”，不再是固定时长，而是会看道路拥堵指数变色。还有可根据道路交通情况自动变化的车道指示牌，根据车流量大小自动变化车道指示，对路口车辆进行有效引流。

“路口以前红绿灯长短是一样的，现在车流量大绿灯就自动变长，原来上下班高峰期要等很久，现在几乎一路绿灯就能过去。”“车道选择上也灵活了很多，不会像以前那样总是排很长的队 ”正因为有这样的“不守规矩”的红绿灯和智能调节的车道，保定的城市交通实现了内部良性循环，连续两年拥堵指数排名下降17位。

七一路的交通改善是保定市打造智能交通的冰山一角。2020年起，保定市携手百度打造“智慧交管一体化指挥平台”“AI交管大脑”，百度通过对核心区176个路口建设智能信控系统，实现了对车辆的自动化、精准化、智慧化的管控以及对信号灯的智能配时。《报告》显示，保定市通勤高峰交通拥堵指数同比2020年降低了7.6%。2022年是保定市建设现代化品质生活之城的关键一年，智能交通的发展也将助力保定城市交通持续优化升级，为市民提供更高效、高品质的出行体验。

重庆、广州：缓堵方案量身定制，智能交通差异化优势显著

“山城”重庆交通状况复杂，曾多次登上国内拥堵城市排行榜榜首。但这一状况去年得到大幅改善。《报告》中“2021年度百城通勤高峰交通拥堵降幅榜”显示，重庆市通勤高峰交通拥堵指数下降11.25%，较2020年下降1位。

近年来，重庆市加快交通强国建设试点和交通强市建设，百度承建90余个智能信控路口，实现试点道路平均车速提升约5公里/小时，停车次数减少约20%。“少踩几脚油门，省了时间还能多省几块油钱”成为了重庆市民对智能交通最朴实的理解。

智能交通的本事，不仅仅局限于服务私家车，对公共交通同样适用。2020年以来，广州市与百度开展智能交通建设合作，百度在广州部署MaaS(出行即服务)平台，能提供自动驾驶车辆及传统公交多种运力，实现自动驾驶公交车、自动驾驶出租车常态化运营。目前，百度MaaS平台5条公交环线路线、约300个接驳站点，周均接待2300人次，大大缩减用户短途出行时长。

(责编：李源、曹淼)