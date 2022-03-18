3月17日，主题为“智算创见 数实相融”的浪潮信息生态伙伴大会IPF2022召开，近百位专家学者，工程院、科学院院士，行业领袖，资深分析师在大会上分享精彩观点和产业洞察。

IPF2022浪潮信息生态伙伴大会召开。（受访者供图）

大会期间，浪潮信息、IDC和清华大学联合推出《2021-2022全球计算力指数评估报告》，量化揭示了全球主要国家GDP、数字经济与计算力之间的关联性和相互拉动作用。报告显示，数字经济时代，投资算力拉动经济增长具有长期性和倍增效应：一个国家的计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰ 。当一个国家的计算力指数达到40分、60分时，计算力指数每提升1点，其对于GDP增长的推动力将分别增加1.5倍和3.0倍。

浪潮信息总裁彭震。（受访者供图）

智算时代是算力时代，智算中心是领先形态的数据中心、智慧时代的必要基础设施。智算中心不仅包含算力基础设施，还有算法基础设施。大会上，浪潮信息CEO彭震表示，在国家统筹布局下，全国性的算力枢纽工程已经开始建设，算力基建化成为各界的共识，这种情况下，应该同样重视算法基础建设，实现算法基建化才能让更多的企业享受普适普惠的智算服务。

他介绍，为顺应算法基建化发展趋势，浪潮信息制定了算法模型升级发展的演进路线：第一阶段以监督学习和识别类应用为主要特征；第二阶段以单模态、自监督学习为特征；第三阶段以多模态、自监督学习为特征。再下一个阶段，算法模型将进入与物理世界交互式的超模态主动学习阶段。目前浪潮信息正处于从第二阶段向第三阶段的演进过程中。

去年浪潮人工智能产业研究院发布中文人工智能巨量模型“源”，在今年的大会上，浪潮信息发布了由“源”大模型生成的最新技能模型，包括知识增强的对话模型、知识检索问答模型、中英文翻译模型、古文理解模型。“源”大模型可以更加快速地生产出专业的技能模型，从而在更多专业场景中实现小型化、轻量化的落地运作。目前，“源”大模型已经落户南京智能计算中心，以模型API服务、领域模型、开发者社区的形式对外提供算法基础服务，缓解企业面对大模型训练成本高、技术门槛高的问题。

会上，智算创新产品悉数亮相，首款元宇宙服务器 MetaEngine重磅发布，为元宇宙数字空间的创建和运行提供强大算力；推出新一代SSD高速存储介质，采用ZNS数据分流等技术，性能提升210%，每GB成本下降60%；与京东云联合发布天枢（ORS3000S）液冷整机柜服务器，该产品支持冷板式液冷，与传统风冷式整机柜相比，能耗降低45%。同时，会上还展示了围绕通用计算、AI计算、关键计算、边缘计算、存储、云、网络等领域的创新成果。

浪潮方面介绍，根据最新IDC数据，2021年浪潮服务器出货量及AI服务器市占率保持全球前列，智慧计算战略为浪潮信息带来了持久的竞争优势，伴随着数字中国的全面展开、“东数西算”工程的建设，智慧计算还将迎来更快的发展。

(责编：曹淼、李源)