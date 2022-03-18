人民网北京3月18日电 （记者乔雪峰）如今，碳中和已成为时代潮流，那么普通个人有着怎样的零碳理念呢？消费者的日常低碳实践，呈现出了哪些新的特点？

3月18日，《顺风车“零碳出行”调研报告》（以下简称报告）发布，从调研结果来看，受访者中，有超85%认识到“绿色低碳全民行动”的重要意义；98.12%受访者愿意号召身边人践行绿色低碳，形成全民低碳合力；顺风出行周均3次以上的受访者占比近七成。

报告显示，从年龄分布来看，80后和90后总计占比超七成，展现了年轻群体对“碳中和”的高关注度，且更愿意表达态度。同时，70后占比达到了16.80%，说明了“碳中和”话题横跨多个年龄层，具备较广泛的认知度和渗透度。

报告还显示，用户的绿色低碳生活小习惯，排名前七位分别为：尽量不用一次性餐具、优先选择公交地铁或顺风合乘、节约水电、光盘行动杜绝粮食浪费、积极践行垃圾分类、闲置物品回收利用、每周少开一天车。

值得一提的是，从习惯类型和普及度来看，与出行相关的两个小习惯均入榜，说明了低碳出行类的小习惯，普及度较高，受到了用户广泛的选择和持续践行。

据本次调研统计，受访者一周平均顺风出行3次以上占比近七成；与此同时，周均10次以上占比14.48%。对此，嘀嗒出行相关负责人告诉记者，从数据可以看出，顺风车渐成用户绿色消费新时尚，成为了用户通勤、市内休闲等出行场景的日常选择，也成为了公共交通的有力补充。

作为消费者，顺风车用户有着怎样的低碳出行理念呢？报告显示，受访者认同的低碳出行理念中，居第一位的是“更好的出行，不一定要消耗更多资源和成本”，占比87.12%。说明了“资源集约”意识，已经深入消费者内心。用户在出行选择时，开始更多考虑自身出行需求，与环境的和谐统一。

(责编：杨光宇、吕骞)