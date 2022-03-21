本报北京3月20日电 （记者李心萍）记者近日从国家邮政局获悉：前2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。其中，2月份全国快递服务企业业务量完成69.1亿件，同比增长49.7%；业务收入完成657.1亿元，同比增长27.4%。

从业务类型看，前2月，同城业务量累计完成18.5亿件，同比增长12.8%；异地业务量累计完成135.4亿件，同比增长21.5%。

前2月，同城、异地快递业务量分别占全部快递业务量的11.8%、86.3%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.4%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.7个百分点，异地快递业务量的比重上升1.3个百分点。

前2月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.7%、15.2%和7.1%，业务收入比重分别为77.2%、13.6%和9.2%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重上升0.1个百分点，快递业务收入比重下降0.5个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点，快递业务收入比重上升0.6个百分点；西部地区快递业务量比重下降0.7个百分点，快递业务收入比重下降0.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 01 版）

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