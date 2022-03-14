人民网记者 杜燕飞

走进西藏林芝市索松村央金的家庭客栈，窗明几净，炊烟袅袅。客栈主人央金正在厨房里忙着打酥油茶、磨糌粑、做藏面、包藏饺……

“以前我家的客栈是老房子，条件不好，游客来了摇摇头就走了。幸亏有了政策的支持和银行的帮助，我家建了新的客栈，收入节节攀升，日子过得越来越红火。”央金的脸上笑开了花。

金融是经济的血脉。发展农村产业，推进乡村振兴，金融支持是重要一环。近年来，国家和政府出台了一系列政策，加大金融支持乡村振兴力度，新模式、新业态不断涌现，为实现乡村振兴奠定了良好基础。

今年政府工作报告指出，加强农村金融服务，加快发展乡村产业。《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，聚焦产业促进乡村发展。持续推进农村一二三产业融合发展，大力发展县域富民产业。这为实现农业高质高效、农民富裕富足、乡村宜居宜业指明了前进方向。

政银携手 搭建农业供应链金融平台

广西南宁市武鸣区是我国沃柑种植面积最大的区域，是当地重要的富民支柱产业。由于沃柑销售链条长、结算周期久，如何快速地将沃柑从田间地头输送到千家万户成为当地发展这一产业遇到的难题。

沃柑供应链平台助力当地沃柑产业发展。受访者供图

2022年1月，广西南宁市武鸣区政府与工商银行广西分行、供应链运营公司联手搭建的沃柑供应链平台上线运行。该平台从政务、产业、消费三端发力，为沃柑产业提供采购、加工、流通、融资一体化的综合产业链金融服务，促进了农村一二三产业融合发展。

“通过该平台，我们也可以动态掌握沃柑上市销售量、市场价格等关键数据，为选种、产销规划、溯源防疫等助农工作提供科学依据，进一步实现数字化运营。”武鸣区政府工作人员说。

当前，随着乡村产业加快发展，家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体迅速壮大，成为保障农民稳定增收、农产品有效供给、农业转型升级的重要力量。

“目前，新型农业经营主体存在融资难、销售难、控制成本难、防控风险难等问题，而供应链金融是一种有效的解决方案。”全国政协农业和农村委员会委员解学智表示，要鼓励金融机构着眼于农业生产、收购、运输、存储、交易全产业链，利用线上线下等多种模式，创新各类供应链金融产品，促进乡村产业发展。

创新产品 支持当地特色农业产业发展

“眼下正是鱼类进食的高峰期，饲料投入大，很多养殖户资金周转捉襟见肘，银行的贷款真的是雪中送炭，利息又便宜，帮我们解决了一大难题。”福建省宁德市福安市下白石镇藟尾村负责人说。

“渔排养殖贷”产品助力当地养殖业发展。受访者供图

福建省宁德市福安市拥有20多个沿海岸线港湾，海上养殖产业是当地重要的支柱产业。为解决养殖户“融资难”问题，工商银行福建分行创新推出“渔排养殖贷”产品，以水域滩涂养殖证、海域使用租赁权、渔排设施抵押备案为增信措施，破解了这一难题。

“近年来，在银保监会支持下，我们根据不同地区、不同主体对金融服务的差异化需求，因地制宜地创新特色金融产品，为当地特色产业发展带来源源不断的资金活水。”该行有关部门负责人说。

全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮认为，实施乡村振兴战略，不仅需要人力、物力、智力，更需要真金白银的大量投入，没有金融的支撑，乡村振兴就是“巧妇难为无米之炊”。

数据显示，截至2021年末，涉农贷款余额43.21万亿元，其中，农林牧渔业贷款4.57万亿元，农用物资和农副产品流通贷款2.71万亿元，农产品加工贷款1.2万亿元，有力地支持了乡村振兴建设。

“作为金融服务乡村振兴主力军，银行业要推动政银重点产业信息共享和工作联动机制，助力构建现代乡村产业体系，全面推进乡村振兴。”全国人大代表、中国银行业协会秘书长刘峰表示。

科技赋能 数字乡村建设驶入快车道

2020年，工商银行搭建的“数字乡村”综合服务平台上线运行。该平台以区块链、大数据、人工智能等新一代信息技术为基础，加强乡村公共服务、社会治理等数字化智能化水平，为农业农村管理部门、村委会、村集体、村民提供涵盖党务、政务、村务、财务、金融服务的数字化解决方案。

“平台不仅推动了农村集体产权制度改革和新型农村集体经济发展，打通了金融服务乡村振兴‘最后一公里’。”江西省贵溪市农业农村局相关负责人表示。当地灵芝种植大户孔正常对此也深有感触，自己正是依靠平台登记的宅基地数据为抵押，获得了银行30万元贷款，让小小灵芝撑起了“致富伞”。

截至目前，该行依托该平台已与20余家省级农业农村厅签署战略合作协议，800余家区县级农业农村主管部门达成信息化合作，服务覆盖全国30余个省、200余个地市，实现了政府部门、银行、农民多方共赢，为乡村振兴提供了新动能。

银行工作人员到村镇开展三资管理云平台维护工作。受访者供图

“乡村振兴需要包括数据生产要素在内的城乡产业融合营商环境，数据在不断被生产、加工、传输和使用过程中产生价值，并参与价值的分配。”全国政协委员、台盟中央常委骆沙鸣表示，发展“数字乡村”建设项目应更加侧重开拓“三农”领域增收渠道，打造生态农业、现代农业、休闲农业等新业态，促进产业增值、农民增收、农业提质、城乡融合的多元共赢格局。

(责编：赵竹青、高雷)