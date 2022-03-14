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国铁上海局13个铁路项目607处工点已全面复工复产

2022年03月14日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者王连香）据交通运输部消息，目前，中国铁路上海局集团有限公司负责建设的13个铁路项目607处工点已全面复工复产，超过3万名施工人员投入铁路建设当中。

据上海局集团公司建设部负责人介绍，今年该集团将全力确保湖杭铁路等项目按期高质量开通，稳步推进沪苏湖、南沿江、杭温、金甬铁路等重点项目建设。各参建单位充分准备防疫所需物资，严格落实疫情防控工作机制，安全、优质、高效推进各项铁路工程建设。

连日来，湖杭高铁建设开足马力，对高铁线路以及98组道岔、14组温调器进行精调，全力冲刺联调联试工作。作为第十九届杭州亚运会的配套保障项目，湖杭高铁工程建设时间紧、任务重，驻守施工一线的1700多名施工人员春节后迅速投入施工，有效保障建设进度。

在南沿江铁路施工现场，8000余名施工人员默契配合、有序作业，124个工点、416台大型机械轰鸣声此起彼伏。上海局集团南京铁路枢纽工程建设指挥部召开专题会议，对安全复工、抓好疫情防控等进行部署，协调解决影响工程推进的问题，全面排查各施工点人员返岗、教育培训、疫情防控等情况。目前，南沿江项目线下主体工程基本完工，由桥下施工转入无砟轨道及桥梁附属设施施工阶段。

与此同时，沪苏湖铁路、昌景黄铁路也正快马加鞭推进工程建设。在上海市松江区沪苏湖铁路斜塘大桥施工现场，工人们正紧张有序地拼装模板，为梁体浇筑作准备。目前，沪苏湖铁路路基工程土石方已完成28％，各项工程正按时间进度有序推进；景黄铁路（安徽段）积极围绕铺轨、接触网架设、电缆槽贯通“三条主线”组织施工，加强剩余工程、缺陷整治工程推进。

(责编：王连香、高雷)

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