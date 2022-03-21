本报记者 韩 鑫

钢铁工业是国民经济的重要基础产业。进入新发展阶段，中国钢铁工业如何实现高质量发展？

日前，工信部、国家发改委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），廓清钢铁工业实现高质量发展的目标和路径，明确提出力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

当前，我国钢铁业发展面临哪些机遇和挑战？如何大幅增强钢铁业资源保障？未来钢铁业智能制造将呈现哪些新变化？记者采访了钢铁企业相关负责人及行业专家。

钢铁工业由大到强，机遇好挑战多

全年重点大中型钢铁企业累计营收达6.93万亿元，同比增长32.7%，累计利润总额达3524亿元，同比增长59.7%……翻看2021年中国钢铁业运行成绩单，效益亮眼、态势向好。

“这既因为去年市场需求旺盛，也得益于近年来钢铁工业供给侧结构性改革的持续推进。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军说，“十三五”时期，我国钢铁业去产能、调结构、促升级成效明显，累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，钢铁主业劳动生产率由每年527吨/人增至850吨/人。

“十四五”是原材料工业高质量发展的关键时期，钢铁工业发展的机遇和挑战并存。“当前，我国钢铁工业仍存在产能过剩压力大、绿色低碳发展水平有待提升、产业集中度偏低等问题。”冶金工业规划研究院总工程师李新创表示，《意见》的发布对于引导钢铁行业实现由大到强的转变意义重大。

机遇好。“我国目前正处于工业化后期和城镇化中后期，在实现工业化和城镇化目标任务的带动下，未来几年国内钢材需求仍将保持在高位水平。”李新创表示，5G、工业互联网等新一代信息技术为钢铁工业转型升级提供有利条件。

挑战多。“由于国内资源供给对钢铁生产的贡献率偏低，亟待补强资源短板，保障产业链运行安全。”骆铁军说，此外，尽管“十三五”以来，钢铁行业兼并重组取得积极进展，但产业集中度仍然不高，行业难以协同应对市场需求变化。“十四五”期间，碳达峰碳中和将成为行业高质量发展的硬约束，必须进一步优化原料、能源和工艺结构，节能减排，推进低碳发展。

建立多元化原料供应体系，提高资源保障能力

稳定的原料保障体系是钢铁行业实现高质量发展的基石。《意见》提出，充分利用国内国际两个市场两种资源，建立稳定可靠的多元化原料供应体系。

“十三五”时期，我国铁矿石对外依存度高达80%以上。“进口比例高、进口矿价格上涨，侵蚀了钢铁行业和下游用钢行业效益，威胁着产业安全稳定运行。”骆铁军分析，究其原因，一是国内铁矿资源开发及废钢资源产出不足；二是海外铁矿资源供应渠道过于集中，权益矿占比低。

大幅增强资源保障，建立稳定可靠的多元化原料供应体系是关键。

从国内看，要强化国内铁矿基础保障能力。应对供应风险，《意见》提出，建立铁矿产能储备和矿产地储备制度。李新创认为，铁矿石作为关系国计民生的重要战略资源，建立储备制度有望成为平抑市场价格、保障产业链安全的重要调控手段。

同时，扩大废钢替代产品利用。《意见》提出，鼓励资源性产品和半制成品进口。“近两年，我国的资源性产品和半制成品进口处于高位。”骆铁军表示，充分利用国际国内废钢资源，有利于减少对进口铁矿石的依赖度，同时减少能耗和碳排放，更好保障资源安全。

从国外看，需加强国际铁矿资源开发。在骆铁军看来，要通过加大海外矿产资源投资和开发力度，增加海外资源权益比例，实现海外资源来源多元化，切实提高资源保障能力。

大力发展智能制造，培育产业竞争新优势

宝钢股份冷轧厂热镀锌智能车间，经过智能化升级后，无需工人值守，关灯也能正常运作；基于云钉数字化技术搭建起的柳钢透明工厂，大数据图像识别技术替代经验，有效解决钢铁生产的质量波动问题；通过接入5G网络，华菱湘潭钢铁公司实现了天车远程操控，不仅效率大幅提升，人力成本也大大降低……

近年来，5G、人工智能等新技术在钢铁行业加速落地，钢铁工业互联网已进入产业生态构建阶段。数据显示，2020年，我国冶金行业关键工序数控化率达到65.4%，生产设备数字化率达到47%，行业数字化水平较高。

“智能化改造是一项系统性工程，贯穿采购、设计、生产、销售等全流程。”骆铁军说，当前我国钢铁智能制造存在水平不一、标准待完善、软硬件供给质量不高等问题。《意见》提出，到2025年，关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂的目标，将助推钢铁工业驶入智能化发展的“快车道”。

李新创提出，一方面，加快构建钢铁行业工业互联网、5G等新型基础设施体系，培育一批行业智能制造系统解决方案供应商；另一方面，建设钢铁行业数据支撑平台，推动大数据在钢铁行业生产和经营中的应用，提高资源优化配置能力和智能决策水平。

“未来，钢铁工业要坚持智能化技术创新，聚焦设备运维智能化、生产工艺透明化、供应链协同全局化、环保管理清洁化等方向，将5G、工业互联网、人工智能等新技术融入制造和运营中，培育钢铁行业竞争新优势。”骆铁军说。

推进企业兼并重组，促进产业集中度提升

长期以来，产业集中度低、结构分散，导致钢铁工业在有序竞争、研发创新、节能降耗等问题上难以协同，制约了产业高质量发展。《意见》提出，鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。

应该看到，“十三五”以来，我国钢铁企业兼并重组步伐明显加快，钢铁产业集中度总体呈上升态势。数据显示，前10家钢铁企业粗钢产量占全国比重由2016年的35.9%提升到2021年的41.5%。

“重组前，钢企普遍存在产品档次低、经营严重亏损问题。”中信泰富特钢集团董事长钱刚表示，自2017年重组青岛特钢后，持续在人才交流、用户拓展、采购降本等多方面协同融合，短短数月便实现扭亏为盈。“目前已进入良性健康发展的快车道，呈现出良好的发展势头。”钱刚说，下一步将遵循国家有关政策，积极关注资源整合，推进兼并重组，有序扩大产能规模，强化自主研发高端新品，提高在细分领域的市场影响力及核心竞争力。

重组成效明显，但专家认为，相比发达国家，我国钢铁产业集中度仍有较大差距，企业数量较多且分散。

“综合考虑我国钢铁行业布局现状，钢铁企业兼并重组要打破壁垒、创新机制。”李新创提出，应重点从几个方面推进——

从企业自身看，国有钢铁企业要结合自身发展战略，跨区域、跨所有制深度整合国内钢铁产业资源，努力打造世界一流超大型钢铁企业集团。同时，各细分领域的优势企业要在专业领域内实施兼并重组，打造专业化领航企业。

从区域发展看，针对钢铁产业较为集中的地区，依托区域内强势企业，整合区域内钢铁企业，提升区域市场话语权。

从产业链看，要以钢铁企业为核心，与上游原材料供应商和下游客户建立跨行业、跨地区的联合重组，打造协同高效的产业生态圈。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)