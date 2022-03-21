人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首个专业货运机场完成试飞

2022年03月21日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为3月19日，试飞的货运飞机在鄂州花湖机场上空。
　　新华社记者 肖艺九摄

　　本报武汉3月20日电  （记者李霞）3月19日晚，随着顺丰航空波音757—200全货机平稳降落在西跑道上，湖北鄂州花湖机场试飞任务圆满完成。这是我国首次以全货机机型完成新机场的试飞工作。

　　鄂州花湖机场是亚洲第一个、世界第四个专业货运枢纽机场，按照满足2025年旅客吞吐量100万人次、货邮吞吐量245万吨的要求设计。机场运行保障等级为4E级，本期建设东、西两条远距平行跑道及滑行道系统，跑道长3600米、宽45米，跑道间距1900米，建设近70万平方米的货运转运中心、1.5万平方米的航站楼、124个机位站坪，建成后将与武汉天河机场共建湖北航空“客货双枢纽”。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月21日 02 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
2月份外汇市场运行平稳 实体经济相关跨境资金延续净流入
　　人民网北京3月20日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布了今年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2月，银行结汇1601亿美元，售汇1559亿美元，结售汇顺差42亿美元；银行代客涉外收入4126亿美元，对外付款4191亿美元，涉外收付款逆差65亿美元。…
《“十四五”市场监管科技发展规划》发布 构建市场监管科技创新体系
　　人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局印发《“十四五”市场监管科技发展规划》（以下简称《规划》），全面深入推进市场监管科技发展。  《规划》指出，“十四五”时期要强化“大市场、大质量、大监管”理念，以科技赋能市场监管现代化为主线，以改革创新为动力，着力提升创新基础能力、科研攻关能力与科技服务能力，营造良好科技创新生态，加快构建市场监管科技创新体系，推进市场监管科技自立自强，助力科技强国、质量强国建设，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部