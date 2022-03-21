我国首个专业货运机场完成试飞
2022年03月21日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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图为3月19日，试飞的货运飞机在鄂州花湖机场上空。
本报武汉3月20日电 （记者李霞）3月19日晚，随着顺丰航空波音757—200全货机平稳降落在西跑道上，湖北鄂州花湖机场试飞任务圆满完成。这是我国首次以全货机机型完成新机场的试飞工作。
鄂州花湖机场是亚洲第一个、世界第四个专业货运枢纽机场，按照满足2025年旅客吞吐量100万人次、货邮吞吐量245万吨的要求设计。机场运行保障等级为4E级，本期建设东、西两条远距平行跑道及滑行道系统，跑道长3600米、宽45米，跑道间距1900米，建设近70万平方米的货运转运中心、1.5万平方米的航站楼、124个机位站坪，建成后将与武汉天河机场共建湖北航空“客货双枢纽”。
《 人民日报 》（ 2022年03月21日 02 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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