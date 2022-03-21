本报海口3月20日电 （记者孙海天）日前，海南国际碳排放权交易中心（以下简称海碳中心）获批设立，拟注册在三亚。3月18日，海南省地方金融监督管理局组织召开海碳中心筹建推进会，记者了解到，目前海碳中心筹建团队正在全力开展各项前期准备工作，预计今年下半年开业运营。

海碳中心将构建市场化生态补偿机制，通过碳金融推进经济社会低碳转型。海碳中心也是海南自贸港重点推动的“6+3”交易场所之一，2022年2月7日，经海南省政府同意，省金融局印发《关于设立海南国际碳排放权交易中心有限公司的批复》，同意设立海碳中心，并开始筹建，海碳中心拟注册在三亚。

据介绍，海南建设国际碳市场，是完成“双碳”目标的重要途径，同时也是建立市场化生态补偿机制和金融对外开放先行先试的重要一环。海碳中心将为各类碳金融产品提供有力的资本市场基础支撑平台，碳金融市场的资金汇集作用将为企业转型提供资金支持，促进碳排放总量和能耗增量的双降，利用市场化手段推动能源结构调整，服务国家绿色低碳发展战略。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 06 版）

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