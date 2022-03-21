本报记者 汪志球

全域旅游蓬勃兴起，脱贫产业提档升级，贵州省荔波县的快速发展向电力保障提出新的要求。2021年，贵州省提出要在2022年实现220千伏电网县域全覆盖，惠及最后未实现覆盖的9个县。为此，荔波220千伏水丰输变电工程自2021年启动，将在今年6月底竣工投运。

近年来，荔波累计新建及改造电力线路575公里，新增容量3.8万千伏安，实现了户户通电。但是，全县主要用电由邻县独山县、三都水族自治县两个220千伏变电站提供，因距离较远，供电可靠性相对较低。同时，伴随全县用电负荷不断增长，预计“十四五”末的用电需求将比“十三五”末增长1.6倍，两个邻县变电站已无法满足荔波县经济社会发展需求。

新建的220千伏水丰变电站位于荔波县玉屏街道水丰村，整个输变电工程投资3.06亿元，供电容量18万千伏安，到“十四五”末，荔波将形成以1座220千伏变电站为中心，6座110千伏变电站、8座35千伏变电站辐射开来的环链式供电网架。

“实现220千伏电网县域全覆盖是落实电网企业推进全面深化改革的重要举措。”南方电网贵州电网公司规划部总经理刘振铭介绍，220千伏电网能更好地满足县域经济社会发展的用电需要。同时，能够提升相关县域新能源输出能力，更好地促进新能源资源开发利用，助力乡村振兴。

作为荔波220千伏水丰输变电工程承建方，南方电网贵州送变电公司在施工中运用“黔送数字化云平台”等数字化产品，对现场实施全方位监管，确保工程建设质量达标。目前工程已完成总进度的82%，进入攻坚阶段，计划于今年4月调试。

据介绍，贵州220千伏输变电设施始建于上世纪70年代末，到1985年底，全省形成了统一的220千伏电网。1985至1990年，为配合贵昆、湘黔、川黔铁路电气化建设，贵州电网220千伏的网架建设加快。1985年11月建成220千伏普定变电站，这是贵州第一个在县域投运的220千伏变电站。据了解，截至2022年2月，贵州电网已投运220千伏公用变电站138座，总变电容量4500万千伏安。220千伏电网已成为贵州地方经济社会发展的骨干电网、重要支撑。目前，贵州省的荔波、台江、锦屏、剑河、雷山、正安等9个县仍未实现220千伏电网覆盖。

为助力高质量发展，南方电网贵州电网公司积极贯彻落实贵州省委省政府安排部署，全力协调项目推进中的资金需求、物资调度、施工协调等工作，在保证工程质量前提下，优化建设工期，确保9个县220千伏输变电工程在今年年底前全部投运。届时，贵州电网将在以“三横两联一中心”为骨干的500千伏主网架基础上，形成以“环网为主、链式为辅”的结构，建设安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网，为经济发展提供坚强电力保障。

据了解，荔波县是明年通车的贵阳到南宁高铁贵州段的最后一个站点。高铁的开通，不仅便捷了两地往来，也为旅游资源整合带来了机遇。此外，荔波县全年日照达1200小时，光热资源丰富。因此，与220千伏水丰输变电工程同步动工的还有周边的光伏发电站施工项目。预计投产两座光伏发电站，总年产能将达9亿千瓦时，相当于每年减少32万吨标准煤排放。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 06 版）

(责编：杨光宇、袁勃)