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贵州遵义红花岗区加快小区改造

居民参与  家园焕新

本报记者  陈隽逸
2022年03月21日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　“亲戚朋友来访，让他们输入您家门牌号，这个APP就会弹出视频通话界面……”在贵州省遵义市红花岗区南舟社区省冶建小区门卫室，工作人员张艺正在给小区居民演示远程开门步骤。有了手机远程开门功能，访客来访方便多了。

　　如何降低改造成本、满足居民需求，是老旧小区改造工作的重点。南舟社区党总支书记梁荣玮介绍，省冶建小区启动改造前，社区组织了30多名党员、居民代表参加恳谈会，征求大家的意见和建议。“晚上走路看不清，应该多安点路灯”“电线能不能想办法埋入地下”……大家你一言我一语，形成了长长的需求清单。社区跟住建局多次沟通，最终确定了电力、雨污、照明、楼道等9项急需改造的内容。

　　改造过程中，小区居民主动当起施工方的监督员和指导员。“排污管从高处下来，污物容易沉淀，这个地方应该增加沉沙井。”曾是建筑工人的小区居民邓永强提出建议。这样的群众建议，社区共征集了200多条。改造完成后，社区工作人员负责物业管理，解决了过去小区没有物业公司、管理混乱的难题。“管理规范了，小区环境越来越好！”看着现在的小区，邓永强点头称赞。

　　据介绍，红花岗区成建制小区共计172个，51个小区纳入改造范围，去年计划改造的5个小区已全面完工。今年，红花岗区还将改造39个小区。“在改造过程中，我们充分尊重居民的改造意愿，听取居民的改造需求，确保老旧小区改造让群众真正得实惠。”红花岗区住房和城乡建设局副局长刘登宇说。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月21日 09 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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