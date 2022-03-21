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海南发布政商交往行为指引清单

2022年03月21日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口3月20日电  （记者曹文轩）为加快构建亲清新型政商关系，近日，海南省印发《海南省政商交往行为指引清单（试行）》，推动全省党政机关和公职人员依法依规、坦荡真诚同市场主体和企业家接触交往，营造海南自由贸易港良好营商环境。该清单包括党政机关和公职人员政商交往正面清单、负面清单，市场主体和企业家政商交往正面清单、负面清单。

　　党政机关和公职人员政商交往正面清单有10项，包括：认真落实惠企政策、全力助推经贸活动、主动联系服务企业、畅通政企沟通机制、提升政务服务能力、提高监管执法水平、平等对待市场主体、坚决做到守信践诺、维护企业合法权益、注重维护企业声誉。党政机关和公职人员政商交往负面清单有5项，即“五禁止”：禁止不公平行为、禁止不诚信行为、禁止不依法行为、禁止不尽责行为、禁止不廉洁行为。

　　此外，《海南省政商交往行为指引清单（试行）》对市场主体和企业家明确提出“六禁止”：禁止请托公职人员违规干预和插手市场经济活动，禁止以贿赂等不正当手段谋取交易机会或者竞争优势，禁止向公职人员或者其亲属赠送超出正常礼尚往来的礼品、礼金等财物，禁止安排可能影响公职人员廉洁履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，禁止以代为投资、理财，或者赠送干股、高息借贷、挂名取酬等形式向公职人员或者其亲属输送利益，禁止妨碍公职人员依法公正执行公务的其他行为。

　　海南要求党政机关和公职人员要以提高市场主体满意度为导向，积极履职尽责，主动靠前服务，勇于担当作为，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好营商环境。要自觉遵守党规党纪、法律法规，坚决防止损害政商关系和营商环境的行为。此外，各类市场主体和企业家要自觉遵守法律法规和商业道德，坚决抵制权力寻租、利益输送和不正当竞争。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月21日 09 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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