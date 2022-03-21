本报记者 王 观 曹文轩

图①：江西省新余市仙女湖区欧里镇白梅村农民驾驶农机翻耕土地。

赵春亮摄（影像中国）

图②：日前，浙江省丽水市景宁畲族自治县农民在惠农农业生产资料连锁配送有限公司选购化肥。

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数据来源：财政部

犁铧翻开泥土，种子播入田野。眼下，春耕备耕从南到北陆续展开。人勤春来早，农时不等人，财税部门积极行动，及时下达补助资金、安排政策补贴、落实税费优惠、创新帮扶模式，为春季农业生产送上“大礼包”。

强基础、购农机，财政资金足到位快

一大清早，海南省海口市龙泉镇五一村种植户陈世荷就哼着小曲儿，下地插秧：“今年再也不用为护苗水发愁啦！”原来，过去村里的田靠一台老水泵引水灌溉，管道直径小，到春灌用水高峰，南边的1500亩农田根本不“解渴”。

聚焦农民最迫切的现实难题，海南省财政部门大力支持高标准农田建设。“过去两年，区里共投入财政资金4644.52万元，用于农田水利、高标准农田建设等，全区的田间水泵都更新了。”海口市龙华区乡村振兴服务中心负责人王洲财说，新水泵管道直径达40厘米，抬高了基座，既不用担心排涝问题，也能让灌溉末端的1500亩农田喝得饱。

工程建得好，还要管得好。龙华区创新“代理建设+专业管护”模式。龙泉、新坡两镇通过公开招标，引进第三方管护机构海口统发地产开发有限公司，组织专业队伍、建立管护数据库和台账，借助无人机、专人专班等方式，做好高标准农田管护。

放眼望去，田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排，秧苗生机勃勃。“用水不愁、代管安心，往后春管，咱做‘甩手掌柜’就好咧！”陈世荷笑声爽朗。

江西省遂川县种粮大户郭唐生，这些天心里也是美滋滋的：“农机补贴真给力！去年合作社购置了24组烘干机、14台植保无人机，享受补贴近百万元。”旋耕机整装待发，植保无人机检修完毕，育秧大棚里营养土已制作好，秧盘准备完毕，郭唐生对打赢春耕生产这一仗满怀信心。

一年之计在于春。为更好支持春耕备耕，各地财政部门及时安排资金、坚持优先保障。海南省财政厅安排粮食生产相关项目资金12.61亿元，统筹土地出让收入3.23亿元用于高标准农田建设；四川省财政厅提前安排耕地地力保护补贴资金66.2亿元，调动农民加强耕地资源保护积极性，安排农机购置补贴资金2.3亿元，支持提升农机装备能力。

四川省财政厅相关负责人表示，下一步还将加大对粮油大户、龙头企业等新型经营主体和社会化服务主体支持力度，培育一批粮油生产专业化服务组织。同时，优化支农项目政策，支持和鼓励粮油生产新型经营主体、社会化服务组织主动对接小农户，实现小农户与现代粮油产业有效对接。

税费有优惠，创新底气足，现代农业添动力

庄稼一枝花，全靠肥当家。保障春耕生产，必须做好农资供应。

早上9点，在辽宁省大连市三涧堡街道的裕丰源农资商店里，村民们三五成群地忙着选种子、买化肥。店内种子、化肥、农膜、农药等春耕农资应有尽有，是周边农户首选的采购点。“去年减免了7万多元税费，资金压力减轻不少，今年早早购足货，为备耕做好准备。”裕丰源农资商店负责人林健说。

下午5点，四川省达州高新区铁路专用线瓮福站的装配车间里一片忙碌，10多台叉车将刚刚生产下线的农耕磷肥装配到车厢，两小时后，这趟春耕物资专列准点发往河北。瓮福达州化工有限责任公司的化肥也搭上了这趟专列。

“我们利用税收大数据，分析辖区需求、省外需求、潜在需求，梳理重点化肥农资销售企业名录，主动对接产销两端，帮助农资企业打通产业链上下游，实现共赢。”达州市税务局第二税务分局局长李小军说。

农资企业有帮扶，新型农业经营主体也迎来了税费优惠“春风”。在广东，税收优惠政策助力合作社用上更多先进装备。

为应对寒潮阴雨天气，今年佛冈县龙山镇的蕉农们提前用上了农用地膜，增加施肥次数和施肥量，确保种苗安全“越冬”。“去年合作社362.8万元销售收入享受了税收减免，购买水肥一体化滴灌技术和无人机喷药也能税前扣除，省下的钱我们都用在买地膜、肥料上，丰收更有底气。”一家农民专业合作社的负责人陈榕标说，用上水肥一体化滴灌技术，能节省20%肥料成本，有了地膜保护，种苗存活率能提高30%，一项项算起来，都是增收账。

在浙江，研发费用加计扣除政策为农业企业创新添动力。走进杭州锦海农业科技有限公司车间，搭载着育苗基质的传送带持续运作。“去年，我们享受各项税费减免593万元，其中研发费用加计扣除400万元。有了资金支持，年底技术改造后，产能翻了一番。”锦海农业科技有限公司负责人吴建平说，现在生产车间里的配料系统和包装机双双升级，由人工转向全自动机械操作，单线包装变为双线包装，早稻基质产能提高一倍，所有生产线马力全开，保障春耕生产供应。

如何让好政策直达春耕一线，让农户、农企心中有数？

在新疆，昌吉市税务局结合辖区内行业特点，组建“春耕备耕税收服务小分队”，通过网格化管理，落实落细各项利企惠农税费优惠政策；在黑龙江，伊春市税务部门结合当地涉农企业实际，印发《税收助农宣传册》，列明政策适用范围、计算方法；在云南，蒙自市税务部门积极利用“云税通”税企沟通平台，为涉农企业和农户讲解政策、答疑解惑。

特色担保、银税互动，新产品新服务温暖民心

财税部门积极创新产品服务，不仅让政策“礼包”精准送达，也让优质服务温暖民心。

——农业担保化解融资难。

“这个担保产品真是及时！”王晓东是吉林省榆树市弓棚镇的种粮大户，往年春节一过他就开始忙着春耕生产，今年因为刚购置了多台农机设备，手头资金紧，采购春耕物资犯了难。得知这一情况，吉林农担榆树分公司为王晓东提供担保，加快审批效率，及时放款60万元，解其燃眉之急。

全国农业信贷担保体系是财政支农方式的创新，通过放大政策效应，提高财政支农资金使用效益，化解农业农村发展融资难、融资贵问题。截至2022年2月底，国家农业信贷担保联盟有限责任公司携33家省级农担公司累计担保项目229万多个，累计担保金额超过7300亿元。今年以来，吉林农担榆树分公司大力推广“农易贷”“易耕贷”等特色担保产品，着力解决春耕期间农资储备、生产经营等资金周转不便难题。

——优质纳税信用变成“真金白银”。

“种子、种苗、化肥、农膜，春耕生产哪个都不能少，花钱的地方特别多。”林银铁是福建省厦门市城场村一家农民合作社的负责人，合作社成立初期他曾遇到资金难题。“没想到，纳税信用成了‘敲门砖’，帮我们从银行获得50万元授信额度。”林银铁高兴地说，现在，他们生产的有机蔬菜广受市场好评，销售额增长很快。

近年来，税务部门联合银保监会、金融机构深化“银税互动”，将纳税信用转化为融资信用，缓解涉农小微企业融资压力，让资金“活水”更加通畅。

——发票申领开通“绿色通道”。

“真方便！我昨天下午通过电子税务局申领的发票，今天就收到了。”山西省吕梁市中阳县金罗镇高家沟村农友农资服务部负责人任陆军说。

春耕备耕正当时，农资需求量攀升，不少涉农企业发票需求也随之增加。为此，当地税务部门开通发票申领“绿色通道”，组建服务团队，积极为纳税人提供服务。吕梁市税务局还通过税邮合作，为全市涉农企业邮寄发票，方便偏远乡镇、村社纳税人。

“经过多年改革完善，我国财政支农形成了多主体、多环节、多工具的强农惠农政策体系，一系列涉农税费优惠政策也为助力农业高质量发展发挥了重要作用。”中国财政科学研究院研究员张立承认为，助力春耕备耕，财税政策大有可为。今后，财税部门应继续积极行动、精心服务。同时，可根据农业生产、农资价格波动等情况，适时加大支持力度，为确保今年粮食丰收提供保障。

（人民网记者王硕参与采写）

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《 人民日报 》（ 2022年03月21日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)