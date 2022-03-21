欧阳洁

金融机构创新流程、精细管理，开发更多适合新市民特点的金融产品和服务，为人民群众美好生活创造更好的金融环境

银保监会、中国人民银行近日发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》，针对新市民在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求，鼓励引导银行保险机构积极做好与现有支持政策的衔接，结合地方实际，因地制宜强化产品和服务创新，高质量扩大金融供给，提升金融服务的均等性和便利度。

随着我国工业化、城镇化深入推进，许多农村人口进入城镇，成为新市民。数据显示，“十三五”期间，全国有1亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。“十四五”期间，农业转移人口市民化加快，常住人口城镇化率将提高到65%。一直以来，各地区各部门积极推动养老、医疗、教育等基本公共服务均等化，让新市民更好地融入城市生活。新市民进入城市后，希望在城里安居乐业，既有对美好生活的诉求，也有对更好发展机会的诉求，对住房贷款、创业贷款等金融服务有着强烈的需求。

金融如何为新市民提供优质服务？深化金融供给侧结构性改革，做好配套金融服务，助力新市民更好地融入城市，是一个新的课题。

金融服务需更具精准性。当前新市民的金融需求更加多样化，有些农村人口因为易地搬迁进入社区，周边银行服务网点少，希望有更多网点方便就近存取款；有些人进入城市后，没有固定的居住地，希望能申请租房贷款；还有些人做着小本买卖，希望能贷款把生意做大……这些都需要银行创新手段、优化流程，贴近新市民，调查了解他们的现实需求。同时根据他们的就业创业新特点，借助金融科技的力量，开发审贷模式和服务方式，提升新市民金融服务质效，增强他们融入城市的能力。

金融服务需更具系统性。金融是现代经济的血脉。血脉通，发展才有力。农业转移人口市民化是一项系统性工程，其金融服务涉及方方面面。以住房为例，不仅需要保障性租赁住房，还需要规范房屋租赁企业平台，有合适的住房租赁贷款产品等。金融机构的资金可以针对薄弱环节，整合资源、优化场景，让整个体系更加强健高效。在此过程中，金融机构自身的抗风险能力也会相应增强。因此，服务新市民要着眼于打造良好的生态系统，以资金撬动各个环节逐步健全完善，统筹推动农业转移人口市民化进程。

推进以人为核心的新型城镇化，做好新市民金融服务是一项重要工作。希望更多金融机构创新流程、精细管理，开发适合新市民特点的金融产品和服务，在服务新市民的过程中，提升自身的风险管理能力，开拓新的发展空间，为人民群众美好生活创造更好的金融环境。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)