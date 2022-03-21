本报记者 赵展慧

“80万元的货，一旦收不回来款，对我们影响不小。”山东省德州市一家塑料制品公司负责人回忆起公司遭遇的困境仍然心有余悸，当时公司按合同约定为国外长期合作的采购商发货后，多次催缴货款未果。

“幸好公司在太平洋产险投保了出口信用保险，理赔款到账，减少了损失。”该负责人介绍，报案理赔后，太平洋产险海外团队了解到该采购商无法支付货款，太平洋产险德州中心支公司立即启动理赔程序，当月就将66万元赔款划付至企业。

新冠肺炎疫情发生以来，为了帮助外贸企业渡过难关，金融机构频出实招。扩大出口信用保险覆盖面，落实政策要求，不断优化产品和服务，助力外贸企业稳订单稳生产。

关注中小微企业，提升企业抗风险与融资能力。中小微外贸企业对出口贡献大，更好地满足它们的融资和风险保障需求，成为金融机构的重点努力方向。

进出口银行引导调动经营单位积极性，将“小微企业银行转贷款新增额”纳入考核指标，大幅增加小微外贸企业转贷款业务。同时，运用金融科技，精准筛选有一定出口竞争力的外贸小微企业作为支持的对象。截至2021年12月末，进出口银行外贸产业专项转贷款余额达333亿元，较年初增加163亿元，支持了外贸小微企业万余家。

人保财险充分利用遍布城乡的服务网络优势，积极扩大对中小微出口企业的覆盖面，大力推动出口信用险向更广阔的基层延伸，并不断创新向中小微企业提供更加多元、更加契合企业实际的产品和服务，2021年共服务小微企业超过1.2万家。人保财险与义乌市商务局合作，创新市场采购贸易项下信用险政府统保模式，目前已有数十万家以义乌国际商贸城经营户为代表的市场采购贸易主体获得出口信用保险保障。

平安产险着重加强对小微企业的风险保障服务，推广小微企业线上投保服务，对受疫情影响较大地区的企业采取合理优化短期出口信用保险费率、允许合理缓交保费等措施，助力小微企业纾困。

瞄准新业态，促进传统外贸模式转型升级。当前，传统抵押和承保模式很难适应外贸新业态的需求，金融机构须不断进行产品创新和服务模式创新，更好服务海外仓、跨境电商等新业态新模式。

进出口银行开发线上“贸赢贷”业务系统，引入海关、税务、征信、信保、工商、司法等数据，实现跨境电子商务业务全流程线上自动化办理，并积极支持企业建设跨境电子商务综合试验区，支持企业投资海外仓。进出口银行还创新推出“电商贷”业务方案，有效将政策性金融低成本资金精准“灌溉”至跨境电商上游小微企业，加大对跨境电商产业链的支持力度。

人保财险不断探索“跨境电商”“综合外贸服务平台”承保模式，创新业务流程和风控手段，承保了阿里国际站、浙江中非国际经贸港等项目，并为转跨境电商的传统外贸企业提供个性化的风险解决方案，助力企业顺应市场变化、积极转型升级。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)