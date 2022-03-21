人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

突破核心技术，多年全球销量第一

新能源汽车加速发展（新时代新作为）

本报记者 王 政
2022年03月21日06:45 | 来源：人民网-人民日报
小字号

　　3月14日，浙江金华零跑汽车智能工厂一派繁忙。2月交付量同比增长447%后，3月排产高达1万辆。

　　“目前公司正为中大型纯电轿车零跑C01三季度量产交付紧张准备。”零跑汽车创始人朱江明介绍，零跑C01是全球首款搭载电池和车身一体化设计电池技术的量产车型，搭载的自动驾驶芯片凌芯01具备完全自主知识产权。

　　吉利旗下芯擎科技推出的首款国产车规级7纳米智能座舱芯片于去年6月成功流片，目前正在与下游企业合作开展量产前的测试和集成；比亚迪、宁德时代相继推出的刀片电池等技术受市场热捧，今年前两个月，磷酸铁锂电池装车量占总装车量的比重增长至55.9%……电池、电机、电控等关键技术相继取得突破，智能网联、自动驾驶核心技术和算法奋起直追，为我国新能源汽车产业快速发展打下坚实基础。

　　党的十八大以来，新能源汽车产业加速发展。去年，我国新能源汽车全年累计销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。其中，中国品牌新能源乘用车共销售247.6万辆，占新能源乘用车总销量的74.3%。技术能力更强，纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253公里提高到2021年的400公里以上。出口实现突破，去年实现新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍，超过历史累计出口总和。

　　“我国新能源汽车正进入规模化快速发展新阶段。”工业和信息化部副部长辛国斌表示，展望“十四五”，工信部将重点推动电动化与智能网联技术融合发展，进一步提高动力电池安全、低温适应等性能，统筹提升功能安全、数据安全、网络安全等保障能力，全力推动产业发展再上新台阶。

(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
2月份外汇市场运行平稳 实体经济相关跨境资金延续净流入
　　人民网北京3月20日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布了今年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2月，银行结汇1601亿美元，售汇1559亿美元，结售汇顺差42亿美元；银行代客涉外收入4126亿美元，对外付款4191亿美元，涉外收付款逆差65亿美元。…
《“十四五”市场监管科技发展规划》发布 构建市场监管科技创新体系
　　人民网北京3月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局印发《“十四五”市场监管科技发展规划》（以下简称《规划》），全面深入推进市场监管科技发展。  《规划》指出，“十四五”时期要强化“大市场、大质量、大监管”理念，以科技赋能市场监管现代化为主线，以改革创新为动力，着力提升创新基础能力、科研攻关能力与科技服务能力，营造良好科技创新生态，加快构建市场监管科技创新体系，推进市场监管科技自立自强，助力科技强国、质量强国建设，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部