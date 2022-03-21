本报记者 王 政

3月14日，浙江金华零跑汽车智能工厂一派繁忙。2月交付量同比增长447%后，3月排产高达1万辆。

“目前公司正为中大型纯电轿车零跑C01三季度量产交付紧张准备。”零跑汽车创始人朱江明介绍，零跑C01是全球首款搭载电池和车身一体化设计电池技术的量产车型，搭载的自动驾驶芯片凌芯01具备完全自主知识产权。

吉利旗下芯擎科技推出的首款国产车规级7纳米智能座舱芯片于去年6月成功流片，目前正在与下游企业合作开展量产前的测试和集成；比亚迪、宁德时代相继推出的刀片电池等技术受市场热捧，今年前两个月，磷酸铁锂电池装车量占总装车量的比重增长至55.9%……电池、电机、电控等关键技术相继取得突破，智能网联、自动驾驶核心技术和算法奋起直追，为我国新能源汽车产业快速发展打下坚实基础。

党的十八大以来，新能源汽车产业加速发展。去年，我国新能源汽车全年累计销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。其中，中国品牌新能源乘用车共销售247.6万辆，占新能源乘用车总销量的74.3%。技术能力更强，纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253公里提高到2021年的400公里以上。出口实现突破，去年实现新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍，超过历史累计出口总和。

“我国新能源汽车正进入规模化快速发展新阶段。”工业和信息化部副部长辛国斌表示，展望“十四五”，工信部将重点推动电动化与智能网联技术融合发展，进一步提高动力电池安全、低温适应等性能，统筹提升功能安全、数据安全、网络安全等保障能力，全力推动产业发展再上新台阶。

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