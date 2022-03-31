人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

服务三农备耕 铁路部门为确保粮食安全提供坚强运输保障

2022年03月31日09:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月31日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，春耕时节，农用物资市场需求旺盛。铁路部门从服务三农备耕、保障民生的大局出发，主动对接各地春耕计划，科学调配运力，加强春耕物资运输。今年以来，国家铁路已发送化肥、农机等物资1407.8万吨，为确保粮食安全提供坚强运输保障。

中国铁路哈尔滨、太原局加强与农资销售部门和地方企业联系，及时掌握地方化肥产运销情况，加强货物装卸组织，保障春耕物资运输列车零待时入线、零待时作业、零待时交付。

中国铁路武汉局精准对接企业需求，及时调配运力，截至目前管内各货运站今年已装运化肥224.5万吨，同比增加30.6万吨。

中国铁路兰州局根据装车作业量提前制订计划安排装卸劳力，做到随到随卸，确保春耕物资优先发送。

中国铁路成都局围绕铁路沿线老百姓春耕需求，提前谋划、精心组织，通过公益性“慢火车”帮助大凉山、乌蒙山区的老乡运输春耕物资，为当地粮食丰收打好基础。

在做好国内春耕物资运输同时，铁路部门为进口农机、化肥运输开辟绿色通道，今春以来仅阿拉山口口岸通过中欧班列进口农耕物资就达3572吨。相关铁路局主动协调海关部门设立春耕物资专门受理窗口，高效对接班列查验、运输等环节，压缩物资口岸运转时间，确保春耕物资及时运抵田间地头。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：加大稳健货币政策实施力度 稳定宏观经济大盘
　　人民网北京3月31日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行货币政策委员会2022年第一季度例会近日在北京召开。会议指出，要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。…
银保监会：“3·21”东航MU5735航空器飞行事故保险理赔工作正积极开展
　　人民网北京3月31日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，当前，保险业正积极开展“3·21”东航MU5735航空器飞行事故保险理赔工作。截至3月29日，财产保险方面，承保飞机机身的人保财险、太保财险、平安财险、国寿财险合计向东方航空公司预付保险赔款1.16亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部