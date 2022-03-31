人民网北京3月31日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，春耕时节，农用物资市场需求旺盛。铁路部门从服务三农备耕、保障民生的大局出发，主动对接各地春耕计划，科学调配运力，加强春耕物资运输。今年以来，国家铁路已发送化肥、农机等物资1407.8万吨，为确保粮食安全提供坚强运输保障。

中国铁路哈尔滨、太原局加强与农资销售部门和地方企业联系，及时掌握地方化肥产运销情况，加强货物装卸组织，保障春耕物资运输列车零待时入线、零待时作业、零待时交付。

中国铁路武汉局精准对接企业需求，及时调配运力，截至目前管内各货运站今年已装运化肥224.5万吨，同比增加30.6万吨。

中国铁路兰州局根据装车作业量提前制订计划安排装卸劳力，做到随到随卸，确保春耕物资优先发送。

中国铁路成都局围绕铁路沿线老百姓春耕需求，提前谋划、精心组织，通过公益性“慢火车”帮助大凉山、乌蒙山区的老乡运输春耕物资，为当地粮食丰收打好基础。

在做好国内春耕物资运输同时，铁路部门为进口农机、化肥运输开辟绿色通道，今春以来仅阿拉山口口岸通过中欧班列进口农耕物资就达3572吨。相关铁路局主动协调海关部门设立春耕物资专门受理窗口，高效对接班列查验、运输等环节，压缩物资口岸运转时间，确保春耕物资及时运抵田间地头。

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