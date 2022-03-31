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银保监会：“3·21”东航MU5735航空器飞行事故保险理赔工作正积极开展

2022年03月31日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，当前，保险业正积极开展“3·21”东航MU5735航空器飞行事故保险理赔工作。截至3月29日，财产保险方面，承保飞机机身的人保财险、太保财险、平安财险、国寿财险合计向东方航空公司预付保险赔款1.16亿元。人身保险方面，相关保险公司根据客户报案情况，积极开展保险理赔工作，目前已有11家公司向遇难人员家属支付14笔赔款，金额合计1485万元。

下一步，银保监会将统筹协调保险行业进一步细化理赔方案，优化理赔流程、把握关键环节、注重方式方法，妥善做好后续保险理赔服务工作。

(责编：罗知之、高雷)

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