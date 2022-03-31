统计百科丨如何看待经济先行指标PMI？
2022年03月31日10:03 | 来源：人民网
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3月31日，国家统计局发布数据显示，3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%。PMI作为重要的经济先行指标，其指标含义和调查内容是什么？怎样开展调查？数据如何使用？这幅图解将逐一为您解答。
划重点！PMI作为月度环比指标，受短期因素影响较大，通常当其连续多个月发生同向变化时，需结合其他宏观指标进行综合分析，才能科学准确判断经济发展趋势。
制图：郭思邈 实习生于欣
(责编：杨曦、吕骞)
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