重大进展！中兰铁路宁夏段预计今年开通
2022年03月31日14:20 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，3月27日，新建中卫至兰州铁路宁夏段正式开始铺轨，在实现中兰铁路年内如期开通的目标上又迈出了重要一步。
中卫至兰州铁路宁夏段。国铁集团供图
新建的中兰铁路中兰铁路是我国“八纵八横”高速铁路网京兰通道的重要组成部分，线路全长219.7公里，其中甘肃省境内172.3公里，设计时速250公里，全线设中卫南、北滩、平川、靖远北、白银南、兰州新区南、兰州西7座车站。
中卫至兰州铁路宁夏段。国铁集团供图
为安全优质完成新建中兰铁路的铺轨任务，各参建单位实行疫情防控和施工生产“两手抓”，加强项目建设管理，不断优化施工方案和资源配置。
中卫至兰州铁路宁夏段。国铁集团供图
他们创新施工工艺，改造机械设备，采用机械化、自动化铺轨机组等手段，大幅提高轨道精度和施工效率质量。
中卫至兰州铁路宁夏段。国铁集团供图
该条铁路预计年底建成通车。线路建成通车后，对于推进西部大开发，促进区域协调发展具有重要意义。
(责编：王连香、高雷)
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