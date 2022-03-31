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保护黄河水生生物 两部门部署“亮剑2022”黄河禁渔专项执法行动

2022年03月31日14:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部、公安部联合召开“亮剑2022”黄河禁渔专项执法行动部署会。会议强调，从今年起，农业农村部对黄河禁渔制度进行了优化调整。要切实做好黄河禁渔执法监管，确保禁渔制度执行到位，水生生物资源养护措施落实到位。

黄河禁渔是保护黄河水生生物，推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要举措。农业农村部于近日发布《关于调整黄河禁渔期制度的通告》，对黄河禁渔期进行了调整。黄河河源区及上游重点水域从2022年4月1日起至2025年12月31日实行全年禁渔，黄河宁夏段至入海口在4月1日至7月31日期间禁渔。

会议要求，沿黄各地要加强执法巡查，突出监管重点，紧盯交界水域、涉渔市场餐馆、节假日、“电毒炸”等重点区域、时段和突出问题，严厉打击违法捕捞犯罪活动，做好舆论宣传引导，坚决斩断非法捕捞、销售利益链；要层层压实责任，加强部门协作、区域联动，强化支撑保障，完善监管体系，持续提升执法监管能力；要落实养护措施，规范增殖放流、强化水产种质资源保护区功能，加强珍贵濒危水生野生动物保护，推动水生生物多样性持续向好；要统筹保护与发展，大力发展节水渔业、生态渔业，加快推进黄河流域渔业高质量发展。

据了解，黄河禁渔期制度是中国一项重要渔业资源养护制度。2021年以来，农业农村部赴沿黄9省(区)开展专题调研，广泛听取渔民、管理部门、资源专家和社会公众等各方意见，总结全国和黄河流域有关地方现行禁渔期制度实施情况，按照保护优先、绿色发展、因地制宜、分类施策的原则，决定对黄河不同河段实行不同的禁渔期制度，以进一步加强黄河水生生物资源养护。

(责编：李楠桦、高雷)

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