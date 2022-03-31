人民网北京3月31日电 （记者罗知之）近日，多家上市银行披露了2021年年报。整体来看，多家上市银行实现了净利润稳定增长，资产质量持续好转。围绕支持实体经济、机构转型方向、助力乡村振兴等重点，上市银行2021年有哪些亮点？2022年如何发力？

经营稳健，发展质量持续提升

年报显示，2021年多家银行营收稳健，盈利能力提升，资产质量和风险抵补能力持续向好。

国有银行中，工商银行实现营业收入8609亿元，比上年增长7.6%，净利润3502亿元，比上年增长10.2%；建设银行营业收入8242.46亿元，同比增长9.05%，净利润3025.13亿元，同比增长11.61%；农业银行营业收入7199亿元，增速9.4%，净利润2419亿元，增速11.8%。中国银行和交通银行分别实现营业收入6055.59亿元和2693.9亿元，同比分别增长7.08%和9.42%，净利润分别为2165.59亿元和875.81亿，同比增长12.28%和11.89%。邮储银行2021年实现营业收入3187.62亿元，同比增长11.38%，净利润765.32亿元，同比增长18.99%

工商银行行长廖林在业绩发布会上介绍，2021年的经营业绩，体现了价值创造、市场地位、风险管控、资本约束的统筹平衡，展现了工商银行在质量、结构、规模、速度、效益、安全“六统一”的高质量发展质态，彰显了发展稳健、韧性强劲的工行特质。

业内人士指出，在基数效应影响和经济稳步恢复下，银行业经营效益稳中向好，营收及利润实现修复性增长。

亮眼业绩的背后，银行资产质量也得到进一步稳固。

“资本充足率超过18%，位居全球大型银行前列。不良率1.42%，同比下降16BP；拨备覆盖率7年来首次回升到200%以上，风险抵补能力持续增强。”廖林说。

截至2021年末，交通银行不良贷款余额967.96亿元，不良贷款率1.48%，分别较上年末减少9.02亿元、下降0.19个百分点。交通银行副行长殷久勇在业绩发布会上表示，交通银行资产质量逐步改善的大趋势已经基本确立，下一步将扎实做好信用风险扎口管理，努力打好不良资产攻坚战。

服务实体，助力实体加快复苏

服务实体经济是金融业的使命，年报显示，银行业持续加大对实体经济的支持力度。截至报告期末，工商银行境内人民币贷款新增2.12万亿元，同比多增2433亿元，增量创同期新高。农业银行制造业贷款余额1.7万亿元，增速18.5%，民营企业贷款余额2.47万亿元，增速21.5%。中国银行称，去年境内人民币贷款比年初新增1.38万亿元，增量创历史新高。

“资金精准直达实体经济重点领域和薄弱环节。”工商银行年报显示，制造业、科创、绿色等领域信贷规模保持市场领先。投向制造业贷款余额突破2万亿元，比上年增加3197亿元，其中，中长期贷款比上年增加2427亿元。国家重点支持的高新技术领域贷款余额突破1万亿元。绿色贷款增长34.4%，总量突破2.4万亿元。此外，普惠贷款全年增长超过50%。

疫情冲击下，部分企业生产经营面临困难。工商银行综合采取“持续降、主动免、全面纾”的方式向企业合理减费让利。2021年，新发放公司贷款平均利率比上年下降15BP，新发放普惠贷款利率进一步下降18BP。同时，进一步降低小微企业和个体工商户的支付结算手续费，以及ATM跨行取现手续费等费用。

“金融与实体经济是共生共融的关系。”农业银行行长张青松在业绩发布会上表示，在当前宏观经济面临三重压力之下，部分企业尤其是中小微企业和个体工商户业务经营面临一定困难，农业银行作为国有银行，有责任也有能力施以援手，这是互利共赢的必然选择。

光大银行行长付万军在业绩发布会上介绍，光大银行将继续在信贷资源配置上加大力度，预计今年一般贷款和债券融资增速将分别达到11.5%和15%，通过积极的信贷安排，服务好国家区域发展战略，着力支持制造业、科技创新、普惠小微、民营企业和绿色产业的发展。

金融为民，大力支持乡村振兴

2022年，是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。一直以来，银保监会高度重视金融服务乡村振兴相关工作。数据显示，截至2021年末，涉农贷款余额43.2万亿元。

年报披露的数据显示，2021年末，工商银行涉农贷款余额2.66万亿元，脱贫地区贷款增加超1000亿元。建设银行涉农贷款余额2.47万亿元，较上年增加3769.62亿元，增幅18.05%；光大银行涉农贷款余额3901.6亿元，比年初增加132.94亿元；交通银行涉农贷款余额6544.61亿元，较上年末增长14.13%；中国银行涉农贷款余额1.74万亿元。

工商银行成立了专门服务乡村振兴的机构，推出工银“兴农通”品牌，持续拓展金融支持乡村振兴的广度和深度。对脱贫地区特别是重点帮扶县和定点帮扶县，保持政策稳定、力度不减，促进巩固拓展脱贫攻坚成果。

农业银行年报显示，乡村振兴重点领域贷款增势好。粮食安全、乡村产业、乡村建设贷款余额分别为1378亿元、11392亿元和12803亿元，增速分别为17.0%、20.6%和14.8%，较全行贷款平均增速分别高出3.8个、7.4个和1.6个百分点。160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额2660亿元，增速15.0%，高于全行贷款平均增速1.8个百分点。

2021年，交通银行加大了金融支农与服务创新力度。建立“交银益农通”综合金融服务体系，推出“兴农e贷”线上融资服务，积极参与金融支农创新试点和金融科技赋能乡村振兴建设。

工商银行副行长徐守本在业绩发布会上强调，2022年，工商银行将围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，坚持城乡联动发展，继续加大资金供给，延伸服务渠道，深化联动合作，持续打造好发展好服务有特色、可持续的乡村振兴金融服务体系，全力支持农业、农村现代化建设，促进实现共同富裕。

(责编：罗知之、吕骞)