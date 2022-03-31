人民网北京3月31日 （记者申佳平）据工业和信息化部消息，1-2月份，我国电子信息制造业生产保持两位数增长；出口交货值延续增长态势；营业收入增速小幅下降；投资快速增长。其中，智能手机产量1.5亿台，同比增加0.8%。

生产保持两位数增长

数据显示，1-2月份，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，比2020年和2021年两年平均增速高1.1个百分点；比同期工业增加值增速高5.2个百分点，但比高技术制造业增加值增速低1.7个百分点。

2022年1-2月份以来电子信息制造业和工业增加值累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

1-2月份，主要产品中，手机产量2.1亿台，同比减少3.5%，其中智能手机产量1.5亿台，同比增加0.8%；微型计算机设备产量5856.4万台，同比下降3.9%；集成电路产量573.3亿块，同比下降1.2%。

出口交货值延续增长态势

1-2月份，规模以上电子信息制造业出口交货值为9838亿元，同比增长11.4%，比2020年和2021年两年平均增速高1.9个百分点，但比同期工业出口交货值增速低5.5个百分点。

2022年1-2月份以来电子信息制造业和工业出口交货值累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

据海关统计，1-2月份，我国出口笔记本电脑3001万台，同比下降9.8%；出口手机1.3亿台，同比下降20.6%；出口集成电路470亿个，同比增长0.5%；进口集成电路920亿个，同比下降4.6%。

营收增速小幅下降

1-2月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入20756亿元，同比增长8.5%，比2020年和2021年两年同期平均增速低6.8个百分点；实现利润总额725亿元，同比下降7.3%；营业收入利润率为3.5%，同比下降0.7个百分点，比同期工业营业收入利润率低2.5个百分点。

投资快速增长

1-2月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长35.1%，比同期工业投资增速高15.3个百分点，但比高技术制造业投资增速低7.6个百分点。

2022年1-2月份以来电子信息制造业和工业固定资产投资累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

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