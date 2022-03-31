原标题：万科2021年营收4528亿元 净利润同比下降45.7%至225亿元

3月30日，万科企业股份有限公司发布2021年度报告。据悉，2021年，万科实现营业收入4528亿元，同比增长8.0%；归属于上市公司股东的净利润225亿元，同比下降45.7%。

年报透露，净利润下降主要源于毛利率下降。万科整体毛利率21.8%，同比下降7.4个百分点。扣除营业税金及附加后的整体毛利率，从2020年的22.8%下降至17.2%，对应毛利总额同比减少176亿元。同时，受按权益法确认的投资收益及股权转让相关收益减少影响，2021年投资收益下降69亿元。此外，对部分项目、个别股权投资计提了35.3亿元资产减值(其中存货减值31.2亿元和其他资产减值4.1亿元)，合计减少权益净利润约 25.5亿元。

2021年，万科房地产开发及相关配套业务收入4264.8亿元。分区域看，南方区域、上海区域、北京区域、东北区域、华中区域、西南区域和西北区域的占比分别为26.83%、24.10%、13.79%、7.76%、9.09%、10.55%和7.00%。2021年，万科实现房地产开发业务结算面积3116.5万平方米，同比增长7.9%，实现结算收入4022.7亿元，同比增长6.6%。

2021年万科开发业务新开工计容面积约3265.3万平方米，同比下降17.6%，完成年初计划的103.7%；开发业务竣工计容面积约3571.4万平方米，同比增长5.6%，完成年初计划的99.6%。

房地产开发业务以外，2021年，万物云实现营业收入(含向万科集团提供服务的收入)240.4亿元，同比增长32.1%；物流业务(含非并表项目)实现营业收入31.6亿元，同比增长68.9%；租赁住宅业务(含非并表项目)实现营业收入28.9亿元，同比增长13.9%；商业业务(含非并表项目)营业收入76.22亿元，同比增长20.57%。其中，印力管理的商业项目营业收入52.3亿元，同比增长23.9%，同店同比收入增长12.1%，整体出租率95.3%。

截止2021年期末，万科“三道红线”指标符合“绿档”要求。净负债率29.7%，有息负债总额2659.6亿元，同比增长2.9%，其中长期负债占比提高至78%。报告期末货币资金1493.5亿元，对于短期债务的覆盖倍数为2.5倍，较2020年末提升约0.2倍。

(责编：曹淼、李源)