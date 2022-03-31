人民网记者 夏晓伦

在山东临沂，一位名为“水果大叔”的用户从线下批发开始转战短视频平台，从生鲜水果供应链公司董事长到直播带货达人，“水果大叔”逐渐摸索出了自己的水果电商经营经验 。

在甘肃定西，一群菜农通过短视频平台直播互动，每天第一时间了解着当地的蔬菜价格和供需情况，进而判断近期的市场行情，让高原夏菜跨上了销售的“高速路”。

新一代信息技术的加速应用让短视频走进了千家万户，也让很多行业打开了短视频的“生意场”。

近日，由中国人民大学劳动人事学院课题组撰写完成的《短视频平台促进就业与创造社会价值研究报告》（以下简称《报告》）指出，2020年实体经济遭受疫情冲击以来，数字平台引领的新技术、新模式和新业态，体现了较强的抗压和发展能力，对于缓解经济下行压力、稳定就业、助力扶贫和乡村振兴等方面发挥了重要的作用。

“在内容社区的发展思路方面，平台始终坚持普惠原则，从流量等多方面给予创作者更多扶持。”在快手创始人兼首席执行官程一笑看来，内容创作生态的活跃对短视频平台来说至关重要。

用户是短视频平台实现高质量发展的根基。3月29日，快手科技发布了2021年四季度及全年业绩。数据显示，其四季度平均月活跃用户同比增长21.5%，达到5.78亿，年增长超1亿。

实际上，短视频平台不仅从内容上满足用户需求，而是连接着人、内容和服务，为各行各业开辟了新的“生意场”。有专家表示，“短视频+直播”正在与各行各业加速融合，推动各行各业进行数字化实践。

具体来看，作为数字经济的一种新载体，短视频平台已从当初AI驱动的内容创作平台，发展为涵盖内容消费、知识传播、电商销售、本地生活等复合功能于一体的综合平台，不仅满足了人们日常生活所需的社交娱乐功能，还通过电商、知识付费等多种功能对供给侧产生了重要的赋能升级作用。

《报告》还认为，在产业层面，短视频平台通过重塑产业链、催生新的产业集群和振兴传统产业带提升经济效率，同时行业达人利用短视频和直播把生产技术传递给了行业的普通从业者，引领供给侧技术扩散。

科技与产业的双向“奔赴”也给短视频平台带来了巨大的发展机遇。数据显示，快手2021年总收入为人民币811亿元，全年电商交易总额同比增长78.4%，得益于快手电商业务的发展推动，其他服务板块收入达到74亿元，同比增长99.9%。

对此，程一笑表示，随着用户规模的不断增长，作为一个强互动、高粘性、大体量的数字社区，还需要利用自身优势和能力，为更多商品和产业的数字化提供技术、产品、服务和解决方案，帮助用户降低交易成本，提高资源优化配置效率，推动社会生产力和数字经济发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)