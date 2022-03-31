人民网北京3月31日 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局集中发布了2021年新批准国家一级标准物质345项、国家二级标准物质1774项，涉及食品安全、农业生产、大众健康、新能源等多个领域。

在食品安全领域，二噁英及二噁英类多氯联苯成分分析、塞克硝唑纯度等标准物质的批准发布，为食品、农产品中部分有害物质、有害微生物检测提供了技术支撑，为健全我国食品安全风险监测技术体系提供了有力保障，为守护人民群众“菜篮子”“米袋子”安全提供了保障。

化肥是粮食的“粮食”，不仅要“保供应、稳价格”，也要“提质量”。在农业生产领域，此次发布的尿素化肥成分分析等9种化肥成分分析系列标准物质，对化肥成分中氮、五氧化二磷、水溶性磷等45项关键指标进行定值，其中18项指标为世界范围内首次定值，是目前已有肥料类标准物质中定值项目最为齐全的标准物质，有效填补国内空白，在保障农业生产安全、农产品质量和人畜生态环境安全等方面发挥了重要作用，对保障我国粮食安全具有重要意义。

在大众健康领域，体外诊断结果准确可靠是保证疾病正确诊断与治疗的关键，是保障大众健康的重要举措。近年来，生化、免疫和分子诊断占体外诊断70%以上市场份额。此次发布的HER2基因组DNA系列标准物质用于分子生物学技术，对乳腺癌、肺癌标志基因进行检测、分型分析，将有助于尽早发现肿瘤的发生与转移，提高靶向药物的治疗，并为肿瘤预后评估提供客观依据。

在新能源领域，燃料电池是将氢气的化学能直接转化为电能的装置，具有转换效率高、零排放等特点，是一种高效环保的氢能利用技术。氢气作为氢燃料电池的能量来源，其品质影响着氢燃料电池性能和寿命。氢中二氧化碳气体标准物质等以氢为底气系列标准物质的研究成功，解决了底气杂质干扰等难题，为国内氢气品质实验室检测和方法开发提供了可溯源的高准确度的参考标准，同时也为我国氢燃料汽车快速健康发展，节能减排，服务“碳达峰”“碳中和”提供了技术保障。

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