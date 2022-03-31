线上卖笋半年营业额过千万 “新农人”推动农产品上行
清晨，浙江天目山麓的临安泗洲村笼罩在薄雾中，今年58岁的村民李文生穿起蓑衣、手持一根小锹出门了。顶着淅沥沥细雨，踩着湿润的泥土，走进屋后的竹林，每遇到地面有微微隆起或出现小裂缝，他就会用小铲插下，好似探宝。随着浮土被拨开，几根嫩芽尖探出，这就是当地村民再熟悉不过的天目山珍之一、因早春打雷即出而得名的雷笋。
位于杭州市的临安被誉为“中国竹子之乡”，竹林面积超过100万亩，其中以雷竹为主的菜竹就超过45万亩。竹笋产业一直是当地农业农村经济的第一大支柱产业。如今，通过电商平台，雷笋线上销售比例持续上升。在拼多多平台上，越来越多新农人，助力地方特色农产品的持续破圈。
天目山第一口春味 生长在14℃泥土里
位于杭州临安城北的天目山，因东西峰顶各有一池，宛若双眸仰望苍穹，由此得名，其也是太湖水系和钱塘江水系的分水岭，年平均气温14℃，常年阳光明媚、雨水充足，十分适应竹子生长。雷竹，就是当地分布最广泛的竹子品种。独特的气候条件，加上优质的沙壤黄土和清冽的山泉，让雷笋的口感更加鲜嫩脆爽。
李杰一家所在的泗洲村，村庄四周就是竹林，几乎家家户户都有竹林。在他的印象中，每年春天，伴随着春雷和春雨，就到了当地挖笋、吃笋的最佳时节。村民们挖的雷笋，除了供自家食用外，剩下的会汇集到当地的集镇交易。泗洲村所在的於潜镇雷笋，有一个当地最大的雷笋交易中心。眼下，正是这个交易中心最繁忙的时间，每天清早开始，四里八乡的村民将刚刚挖来的雷笋，送到这里，卖给这里的商贩，然后经商贩销往各地。交易中心到中午就逐步恢复冷清，因为上午的笋最好吃，村民们也至今保持着上午挖笋、卖笋的习惯。
谢志荣，从事雷笋交易20多年，他在交易中心内有一个档口。每天都有1万斤到3万斤的雷笋，从他手里收进，只需简单处理、打包，通过货车、飞机，送往各地食客的餐桌。他说，雷笋的生长速度惊人，没破土的，笋肉嫩但肉少；笋破土后，长多了也不行，笋肉太老了。因此，刚刚破土冒尖的是最好的，笋肉兼具嫩、多。
临安雷笋，壳薄肉肥，色白质嫩，鲜中带甜，清香松脆，脆嫩中还带着微微清甜，获得中国地理标志产品的认证。自惊蛰春雷响起，这一道鲜味就进入倒计时，从第一场雨算起，只有20多天。
快递员转型卖特产 一年卖出近百万斤雷笋
李杰，出生于1986年的他，如今在拼多多平台上经营着一家名为“三哈夫人”的店铺。在从事电商之前，他是一个快递公司的员工，从快递员干起，最后是当地一家网店负责人。
“之前竹林都是父亲在打理，我就是偶尔帮帮忙，也是很偶然的机会，我才接触到电商，最后辞职，全职做电商卖笋。”李杰说，他们家有一片面积30亩的雷竹林，2019年，他同村发小在拼多多上开了店铺卖雷笋，因电商平台的订单要走快递发货，发小就找到他帮忙。发小的店铺起初订单量很少，每天几十单、几百单、过千单……这让李杰看到了商机，原来还可以这样卖雷笋！
因冬季也有少量的冬笋，2019年底，李杰就在拼多多开了一家网店，上了商品但没怎么管理。随后疫情开始，到了2020年春季的雷笋上市季节，当地雷笋线下交易受到影响，但李杰网店的雷笋销量持续增长，“第一年因没有准备，也不熟悉电商平台规则，当年订单有限，但也把自家的雷笋卖光，这让我尝到了甜头。”李杰说。
2021年，李杰在雷笋上市前就做了充分准备。为了做好网店，经过深思熟虑，他认为电商势头很好，他就从快递公司辞职，全职经营网店，全心研究电商平台规则、租仓库、做品控。在推品时，他还分出了5斤装、9斤装等不同规格，方便消费者购买。当年，他一共卖出将近一百万斤的雷笋，除了将自家的雷笋卖光外，还收购了很多村民家的雷笋。
如今又是一年雷笋季，李杰说，他的店铺每天的订单量都在显著增长，让他感到很开心的是，以往雷笋线下主要是销往江浙沪，而如今，他店铺订单中，江浙沪以外的消费者越来越多。雷笋，在电商平台的助力下，正一点点的破圈。
帮父亲线上卖笋 小伙半年营业额过千万
李杰口中的发小就是俞凯，两家的房子距离只有几百米。出生于1992年的他，此前在杭州开店，他父亲在於潜镇雷笋交易市场有个档口，从事雷笋交易几十年。2019年，雷笋季刚过，他父亲联系他，雷笋的线下销路越来越窄，让他看看能否可以开拓线上交易。当年6月，俞凯从杭州返回家乡，在拼多多平台上开了一家网店，因当时不是雷笋季，他就卖起当地特产天目小香薯。他说，开网店最初，店铺销量很少，看其他人店铺销量却很好，他就四处寻找资料，学习、实践、摸索。慢慢的店铺起色，销量上涨，从日均几十单到日均几百单……短短半年，网店营业额就突破100万元。
俞凯说，2020年春节前，当地雷笋逐渐上市，他就在网店售卖雷笋，销售刚刚起步就遇到疫情，给网店运营造成很大影响。但他发现，农村农产品滞销，但城市农产品却存在短缺，他更坚定了要走电商的道路，当年的年初到三月，靠着卖雷笋，他的网店就做出了1000万元的营业额。
如今，他拥有一个面积四五百平方米的仓库，作为雷笋的分拣、打包场所。现在，他的拼多多网店日均订单在五千至六千单，高峰时日均可破万单。如今，他的店铺，位列拼多多平台“竹笋产销榜”第一名。
一口春笋，一嘴春天的味道。临安被誉为“中国竹子之乡”，几十年来，竹笋产业一直是临安农业农村经济的第一大支柱产业，1991年开始，当地推广雷竹早出高效覆盖技术，使得雷笋上市时间，可以从11月持续到次年5月份。
今年，李杰店铺的雷笋，入选了拼多多的百亿补贴，如今，他和俞凯正在研究直播，希望通过新的销售形式增加销量，将雷笋销往更远的地方。他们的拼多多店铺均开了直播，从直播间下单的消费者越来越多。
3月21日，拼多多发布2021年四季度及全年度财报，2021年拼多多平台累计产生610亿件订单，同比增长59%。在农产品“零佣金”以及重投农业策略下，平台涉农订单增幅尤为显著。在农产品“零佣金”、加大科研投入外，主动为农产品提供更多曝光，也是拼多多涉农订单快速增长的关键一环。如百亿补贴上线两年多以来，累计超2万款农产品在百亿补贴频道上线，优质农产品商家已突破1万家。
在拼多多平台上，涌现出越来越多的新农人、新新农人商家，这些朝气蓬勃的年轻人已经成为推动农产品上行的崭新力量。在返乡创业过程中，他们更愿意回馈家乡，并注重农业的可持续发展，热衷于推动农产品品牌化、标准化。
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