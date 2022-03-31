原标题：阿里公布知识产权保护平台数据 累计保护7亿张原创图片

3月31日，阿里巴巴发布的《2021知识产权保护年报》（下文简称知产保护年报）显示，截止去年底，阿里巴巴知识产权保护平台累计保护全球各类知识产权权利超64万项，品牌权利人入驻量超58万。通过加强联合全球品牌权利人持续围剿线下制售假团伙，过去一年依法协助各地公安机关进行线下假货打击，已累计协助侦办涉假案件2685起，抓捕犯罪嫌疑人1968名，涉案金额达38.87亿。

《知产保护年报》显示，已有超过1000家国内外知名品牌入驻阿里巴巴打假联盟（下文简称AACA）。为帮助权利人提升保护效率、构建多维立体的知产保护体系，阿里在加快主动防控升级的同时，也实现了98%的知产投诉能在24小时内快速处理。此外，阿里还发布了由9国语言文字写成的“阿里巴巴知识产权用户手册”，为全球品牌权利人在阿里知识产权保护平台上进行知识产权维权提供便利。

为帮助解决中小商家遇到的商标和图片侵权等知产维权问题，阿里还针对性研发了知产保护科技大脑和隐形数字水印等创新技术，并推出原创保护平台。同时，还上线由中国版权保护中心牵头推动的DCI体系1.0产品。让商家上传原创商品图时，就能秒级获得DCI数字版权唯一标识符，实现原创作品“触网即确权”。依靠DCI体系能力，目前阿里原创保护平台能实现每日图片查重4.1亿张，商品维权监测15万个，可支撑新增原创图片保护量更是高达40万张，截至2021年底，阿里原创保护平台已保护超7亿张图片，超3500万条短视频，超过42万份设计手稿，DCI发码量超过76万，超过一万家原创商家从中受益。

为从源头入手减少图片侵权现象，2021年阿里持续升级AI虚拟模特推出童模功能，针对童装行业的需求，用AI虚拟模特代替童模出镜，大幅节省商家时间和资金成本，更关注未成年人保护，促进童装行业的健康发展。阿里巴巴知识产权运营负责人徐骏表示，这一系列技术与模式创新，都是旨在帮助解决长期困扰版权保护发展的关键性问题。

“我们还通过与清华大学等重点高校合作，促进产学研融合共同培养知产保护人才，也积极面向公众开展不同形式的知产保护科普教育。”徐骏称，今后阿里将持续坚持技术创新和协同共治的理念，继续建设体系健全、便捷高效、共治共享的知识产权保护体系，提升知识产权保护成效和影响力，为激励创新发展的健康生态环境和促进经济社会高质量发展，贡献一份力量。

(责编：曹淼、李源)