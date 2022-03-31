公安部发出清明节道路交通安全预警
清明假期将至，交通出行集中，交通安全风险突出。近日，公安部对近三年清明节期间交通事故进行了分析，并向社会公众发出道路交通安全预警。
从近三年清明节期间道路交通事故情况看，主要有以下突出特点：一是假期首日交通事故集中，每日19时至21时交通事故多发。近三年清明节，首日死亡交通事故和较大交通事故占比均为最高，分别占假期总数的35.3%、55.6%。从每天时间分布看，19时至21时死亡交通事故占15.4%，明显高于其他时段。二是高速公路追尾事故多发，不保持安全车距肇事突出。高速公路交通事故中，追尾事故占53%；未保持安全车距肇事最多，导致的死亡交通事故占15.8%。三是国省道车辆间迎面相撞事故多发，超速行驶肇事突出。国省道交通事故中，车辆间迎面相撞事故占16.6%，其次同向行驶车辆侧面相撞事故占14.3%；超速行驶违法肇事最多，导致的死亡交通事故占8.3%。四是农村道路翻坠事故集中，无证驾驶肇事突出。全国翻坠事故中，45.5%发生在农村道路，且多发于农村山区弯坡路段。农村道路交通事故中无证驾驶肇事最多，导致的死亡交通事故占20.5%。五是城市道路车辆碰撞行人事故多发，酒驾醉驾肇事突出。城市道路交通事故中，车辆碰撞行人事故占18%，其占全国同类事故的48.4%；酒驾醉驾违法肇事最多，导致的死亡交通事故占7.9%。六是小客车和摩托车肇事多发，不使用“一盔一带”问题突出。小客车肇事导致的死亡交通事故和较大交通事故最多，分别占总数的40%、61.1%；汽车事故死亡人员中44.8%未按规定使用安全带。摩托车肇事导致的死亡交通事故和较大交通事故分别占总数的19.5%、11.1%；摩托车和电动自行车事故死亡人员中71.8%未戴安全头盔。七是南方地区雨天交通事故突出。南方地区雨天交通事故占全国总数的77.3%，其中广东、广西此类交通事故突出。雨天超速行驶肇事风险高，近三年清明假期由此导致2起较大交通事故。
公安部提示，自驾出行，应提前了解当地祭扫、疫情防控政策和天气、路况信息，合理规划出行时间和路线。驾车时应尽量避免长途自驾、夜间行车，自觉抵制酒后驾驶、超速行驶、疲劳驾驶、开车打手机等违法行为，注意礼让行人。驾乘汽车务必全程全员系好安全带，骑乘摩托车、电动自行车务必全程戴好安全头盔。高速公路行车，要保持安全车距和车速，遇雨天行车要降低车速，减少变道超车。遇车流量大时注意排队前进，切勿超车插队，切勿占用应急车道。如发生交通事故，牢记“车靠边、人撤离、即报警”，避免发生二次事故。驾车行经农村地区，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路，要减速慢行，行经农村、山区公路要注意观察道路两侧车辆和行人。驾驶面包车和摩托车请勿无证驾驶、超员载客，驾驶货车、拖拉机、三轮车请勿违法载人。假期乘车出行，要全程系好安全带，不要乘坐站外拉客拼团“黑车”，坚决抵制乘坐超员客车及非载客车辆，发现交通违法行为主动举报。
(总台记者 李珺)
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