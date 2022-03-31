“祭日”“吃春菜”……“春分”习俗知多少？
3月20日，迎来“春分”节气。这天，我国民间虽然没有大规模的庆祝活动，但却流传下来一些颇有意味的习俗，有的保留至今，如“祭日”“吃春菜”“竖蛋”等。
早在三千多年前，周天子就在“春分”时“祭日于坛”。这一典礼延续到清代，且为皇家专享。清代的《帝京岁时纪胜》中说：“春分祭日，秋分祭月，乃国之大典，士民不得擅祀。”经朝廷批准建立的祠庙，“春分”时皆由大臣致祭，世家大族宗祠可自行祭祀。
海报制作：方金洋
“为使人们了解传统礼仪，近年，北京日坛多次在‘春分’时复原清代祭日场景。”历史学者、天津社科院研究员罗澍伟说。
在民间，根据不同地域环境特点，人们进行各种特色活动，以丰富日常生活。先说吃，罗澍伟介绍，在岭南地区有“春分吃春菜”的习俗。“春菜”是一种野苋菜，俗称“春碧蒿”，与鱼片“滚汤”为“春汤”。民谚说：“春汤灌脏，洗涤肝肠；阖家老少，平安健康”。
牲畜和鸟类也要“犒劳”一下。进入春天，耕牛开始劳碌“遍地走”，“春分”时要喂食糯米团，同时用糯米喂鸟，藉以粘住鸟嘴，免得其破坏谷穗。
再说喝。江南乡间有在“春分日”酿酒的习俗，“‘春分’造酒贮于瓮，过三伏糟粕自化，其色赤，味经久不坏，谓之‘春分酒’”。有的地方还要用酒、醋祭祀先农，祈求风调雨顺，五谷丰登。
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“春分到，蛋儿俏”。很多地方有“春分竖蛋”的习俗：选一新鲜鸡蛋，在桌上轻轻竖起。据说竖好的话，可十几天不倒。
罗澍伟说，“春分竖蛋”代表这天昼夜平衡，因此“秋分”也有“竖蛋”习俗。经观察，蛋壳本身虽为曲面，实际上凹凸不平，只要耐心找到与桌面接触部分的3个突出点，加上蛋黄下沉后降低鸡蛋的重心，就能把鸡蛋立住。
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“春分”时节，民间还有放风筝、踏青、斗草、“送春牛图”、屋顶栽种“戒火草”、敲打响器“逐疫气”、拜神祈福等习俗。“有些习俗随着时代发展和社会进步已被淘汰，但毕竟也表达了人们在春季来临之时，祈求平安和吉祥的美好心愿，也给我国传统节令增添了斑斓的色彩。”罗澍伟说。（记者周润健）
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