南方阴雨不断降温明显 清明假期全国大部晴暖在线
未来三天（3月31日至4月2日），冷空气还将继续影响我国，南方阴雨天气“盘踞”，中东部大部降温明显，部分地区气温降幅超8℃。不过，清明假期，我国大部都将转为晴朗天气，多地还将掀起升温浪潮，北方部分地区甚至暖如五月中旬。
南方降雨持续至清明假期前 北方晴朗干燥注意防火
昨天， 南方出现大面积降水天气，降雨范围和强度都较大，四川东北部、重庆西部和东南部、湖南西北部和中部、江西中部、浙江南部、福建西北部、海南岛西部等地出现大雨或暴雨。与此同时，北方地区雨雪缩减，新疆沿天山一带、甘肃东部、青海北部和东部、川西高原北部及内蒙古中部、河北北部、北京北部等地出现小到中雪（雨）或雨夹雪。
中央气象台预计，今天，南方降雨强度将有所减弱，新疆西南部山区、西藏东部和北部、青海东部和南部、甘肃西南部、川西高原北部等地的部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中西藏东部、川西高原北部等地局地暴雪；川西高原中南部、陕西南部、四川中东部、重庆、湖北西部和南部、安徽南部、贵州大部、云南中东部和西北部、湖南、江西、浙江中西部、福建大部、广西中东部、广东中北部、海南岛以及西藏东南部等地的部分地区有中到大雨，其中福建南部、西藏东南部等地局地暴雨。
明天，南方降雨将进入收尾阶段，但在西藏、云南、川西高原等地部分地区仍有较强雨雪。预计，西藏东部、青海南部、川西高原北部等地的部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中西藏东部、川西高原北部局地暴雪；西藏东南部、川西高原南部、云南中西部、贵州东部、湖南南部、江西中南部、福建西部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有中到大雨，其中西藏东南部、云南西北部、海南岛等地局地暴雨。
近期南方阴雨天气频繁，江南北部、华南等地雨量较常年同期偏多，当地居民需注意防范连续降雨导致的次生灾害。4月2日开始，除西南部分地区外，南方其他大部地区频繁阴雨天气将暂时告一段落，清明假期将大范围放晴。对于北方地区来说，未来一周大部地区将处于晴朗干燥中，公众需注意防范森林火灾。
未来三天各地气温继续下降 清明假期将掀起升温浪潮
未来三天，冷空气继续给我国中东部地区制造大风降温。预计，今天至4月2日，江淮以南大部地区自北向南将有4～6℃降温，部分地区可达8℃以上，上述地区伴有4～5级风，阵风6～8级。
北方地区气温今后三天大多在正常水平范围起伏波动，东北地区最高气温在10℃上下，华北、黄淮一带最高气温在15℃附近徘徊。
随着冷空气渗透南下，南方气温下跌明显。预计今天，最高气温20℃线退缩至华南北部；明天，南方20℃出头的范围仅残存在云南、广东、海南等地；到了后天，就连海南岛大部地区最高气温也仅有15℃左右。大城市中，福州昨天最高气温还有24℃，后天就仅有14℃，气温由偏高转为明显偏低。
不过清明假期，全国大部将普遍回暖，北方多地还将掀起一轮气温创新高的浪潮，西北地区东部、华北、黄淮一带最高气温将达到25°C左右，甚至暖如5月中旬，与此同时，南方也将迎来明显升温。气温起伏较大，大家需根据气温变化合理调整衣着，谨防感冒。
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