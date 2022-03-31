清明小长假马上要到了，太原市哪些路段易拥堵？出门应该注意什么？3月31日，太原市交警支队向社会发布了清明出行攻略。

今年清明节期间，太原市道路交通流由中心城区向非中心城区转移。由于墓园将恢复现场祭扫活动，届时驾车乘车前往祭扫的群体将高度集中，特别是城市快速路、主线公路，交通流量短时激增，通行压力极大，安全隐患突出，极易引发重大交通事故。

通行压力由主次干道向公路和县乡道路转移。近期气温回升，群众外出踏青、周边游、乡村游数量明显增多，届时太原古县城、天龙山景区、晋祠公园、晋阳湖公园、植物园、稻田公园、动物园、青龙古镇、方特东方神画等景区周边道路流量将明显增大，通行压力将由城区向县区转移。

预计清明期间，清明祭扫高峰应为4月3日、4日、5日上午，届时，滨河东西路、晋阳大道、晋祠路、龙山街、天龙山旅游公路、长风西街、西山旅游公路、卧虎山公路、北中环、东中环等交通流量将呈现井喷式增长。

此外，市区通往热门景区及游乐地点的周边道路将出现反复潮汐交通流高峰。

交警部门提醒，由于疫情期间出高速公路和过疫情检查点需严格遵守各项疫情防控规定，请广大民众提前做好迎检准备，以免拥堵。车辆在出发前务必检查车况，携带必要食品、药品等物资，驾乘人员带好口罩，备胎充足并放置安全筒等应急设备，行驶过程中系好安全带。

农村地区祭祀扫墓活动增多，拖拉机、货车货厢违法载人以及客货混装隐患多、危害大。请农民朋友不要乘坐货车、拖拉机、超员车出行，切勿人货混装。

清明祭扫、踏青出游，请提前了解并遵守当地疫情防控、陵园祭扫政策和规定，合理安排出行时间和交通方式，尽量避开出行高峰和夜间行车，尽量避免长途自驾，自觉抵制酒后驾驶、分心驾驶、疲劳驾驶等违法行为。墓园多山区、乡村道路，请注意行车、超车、停车安全。

节日期间，交警部门将把交通保障及交通秩序整治工作统筹安排，全面加大对违法停车、随意变道、酒驾、超速超员、涉牌涉证等交通违法行为的查处。（记者 杨晶）

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