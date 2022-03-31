清明假期即将到来，当前疫情防控形势下如何保障广大群众安全出游？文化和旅游部30日举行的新闻发布会透露，本周已指导相关地区提前谋划部署疫情防控工作，推动疫情防控关口前移。

据介绍，文化和旅游部本周发布第5期《旅游热点防疫预报》指导疫情防控工作，具体措施包括严格落实旅游景区“限量、预约、错峰”要求，加强从业人员健康监测和管理，严格实施跨省旅游经营“熔断”机制，各级文化市场综合执法机构持续加强监督检查等。

文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇提醒，清明假期将要出行的游客朋友要密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游。旅游行程中要充分理解并自觉遵守查验健康码、测温、规范戴口罩等防控要求，勤洗手、勤通风，养成“一米线”好习惯。出现咳嗽、发热等症状时，应停止游览并及时就医。（记者 徐壮、周玮）

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