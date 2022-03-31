中新网3月31日电 据北京市交通委员会官方微博31日消息，2022年清明假日为2022年4月3日至5日，假日期间，北京市域内所有收费公路对7座以下(含7座)载客车辆免收通行费，免费通行时间为2022年4月3日0：00至4月5日24：00，预计高速公路日均交通量150万辆，较2021年同比下降47%。

2022年清明假日为2022年4月3日至5日，预计假日期间，市民祭扫、踏青出游等活动叠加，北京市属公园、郊区旅游景点、陵园墓地等区域客流增加，周边公路、城市道路交通压力增大。

假日期间，北京市域内所有收费公路对7座以下(含7座)载客车辆免收通行费，免费通行时间为2022年4月3日0：00至4月5日24：00，预计高速公路日均交通量150万辆，较2021年同比下降47%；受疫情等因素影响，进出京客流将低位运行，预计铁路、民航、省际客运进出京日均客运量21万人次，较2021年同期下降近80%；市内交通方面，预计地面公交日均客运量579万人次，轨道交通日均客运量734万人次，较2021年同期分别上升1.5%、5.3%。轨道交通将视情延长晚高峰运营时间，重点做好景区、商圈及紧邻陵园线路运力保障。地面公交已开通10条扫墓专线，陵园附近增设临时站点，及时疏散客流。全市交通系统将继续从严从实抓好常态化疫情防控，全力做好清明假日期间交通保障，为市民提供安全、顺畅的出行服务。

预计市民出行以市内近郊为主 长途跨省出行减少

预计高速公路日均交通量150万辆 同比下降47%

假日期间，预计市民祭扫、春游踏青出行将有所增加，以市内近郊出行为主，长途跨省出行较少，公路网日均交通量与平日相比小幅上升，市属公园、郊区旅游景点、陵园墓地等区域周边公路、城市道路车流量集中，但受疫情影响同比去年有所下降，其中高速公路降幅较为明显。预计高速公路日均交通量150约万辆，同比下降47%左右，峰值出现在假日第一天(4月3日)，当日交通量约为160万辆。

北京市西部、北部旅游资源丰富区域，假日期间，市民祭扫叠加踏青出游特征明显，预计通往北部区域慕田峪长城、红螺寺景区及凤凰山陵园的京承高速怀柔收费站、宽沟收费站、北台路、怀长路，通往西部区域妙峰山、十八潭景区及天山陵园的六环路军庄收费站，潭柘寺及万佛华侨陵园的六环路石门营收费站高峰时段交通压力将较为突出。部分高速公路进出城区路段节日特征明显，出城方向拥堵集中在上午时段，进城方向拥堵集中在下午时段。

全市高速公路在高峰时段将保证车道开通率100%。请广大市民合理安排出行时间，尽量错峰出行，如遇大车流情况，请听从现场管理人员的指挥，有序通行。

轨道交通将视情延长运营

做好陵园线路运力保障

假日期间，预计全市轨道交通日均客运量734万人次，较2021年同期上升5.3%。针对节前一日晚高峰可能出现的客流集中、高峰持续时间长等特点，轨道交通将密切关注客流，在计划开行列次的基础上，视情延长晚高峰运营1小时，并加强换乘通道、步梯、电梯等重点部位的值守、巡视、疏导，确保市民安全有序出行。

针对假日市民出游情况，轨道交通将重点做好森林公园南门站、北海北、什刹海、天坛东门、动物园等公园景区周边车站和西单、王府井、青年路等商圈周边车站的客运组织，并加强接驳轨道车站的运营保障，部分线路视情延时运营。同时，密切关注火车站、机场、景区、商圈客流变化，优化行车计划，做好加开临客准备，有效疏散大客流。针对10号线巴沟站换乘西郊线乘客较多的情况，将细化巴沟站导流、限流、人员部署措施，加强与公交集团、属地政府的沟通配合及协调联动，确保大客流换乘组织安全有序。

为服务市民祭扫出行，轨道交通将在做好1号线、S1线、4号线、15号线、16号线等紧邻陵园线路运力保障的基础上，适时加开临时客车，满足乘客出行需要。同时，地铁1号线八宝山站(临近八宝山公墓)、15号线俸伯站(临近潮白陵园)、4号线天宫院站(临近天堂公墓)、S1线石厂站(临近万佛华侨陵园)，4、16号线西苑站(临近西静园公墓)等陵园周边5座车站，将根据乘客早上及上午集中出站的情况，在楼扶梯、闸机群等重点部位加强疏导，组织乘客快速出站，保障市民出行安全。

地面公交已开通10条扫墓专线

重点做好假日客运和祭扫服务保障

假日期间，预计全市地面公交日均客运量579万人次，较2021年同期上升1.5%。针对假日前夕可能出现的客流集中等特点，将重点关注德胜门、东直门、大北窑、六里桥、来广营等市郊线路换乘节点及各枢纽站的客流变化，提前安排机动运力，根据客流情况投入运营，做好高峰时段的运力保障和站台秩序维护工作。假日期间，将加强途经八达岭、香山、植物园等公园景区重点线路的调度指挥与监控。同时，途经六大火车站的重点线路将增加运力，做好火车站地面公交接驳保障工作，确保市民安全顺利有序出行。

为方便市民祭扫出行，地面公交将做好途经18个陵园墓地的111条常规线路的运力保障，并根据客流变化及时增加运力配备。从3月19日起，已陆续开通至太子峪陵园、通惠陵园、温泉墓园、天慈公墓、八达岭人民公墓等5个陵园墓地的10条扫墓专线，并配备充足运力。清明假日上午7时至11时30分，公交1路(老山公交场站至四惠枢纽站)将在上庄大街临时增加地铁八宝山站，并安排机动车辆，随时疏散地铁八宝山站至墓地的客流；公交914路福田停车场站将腾出车位作为扫墓社会车辆的临时停车场，并加强场站管理和疏导，确保车辆有序进出和规范停放。

加强出租运营调度 加大运力保障

规范商圈、景区、扫墓点周边停车秩序

为确保市民假日出行顺利，市交通部门将针对出租汽车加强运营调度，做好火车站、汽车站、飞机场、旅游景点等重点区域的运力保障。如遇大客流、恶劣天气及突发事件等，出现运力严重短缺时，将及时引导空驶出租车和组织备班车辆进行运力保障。

为确保扫墓点周边道路有序畅通，针对八宝山公墓、万安公墓、金山陵园等大型扫墓点周边停车需求集中情况，市交通部门安排专人对扫墓点周边停车场、临时扫墓专线车始发站周边区域进行巡查检查，及时发现各种问题并妥善处理。对于检查发现的黑收费、乱收费、擅自设置道路停车位等违法行为，及时移交公安交通管理、城市管理综合执法等部门依法处理。

针对轨道交通站点、公交场站、交通枢纽、商业中心和旅游景点等易发生共享单车聚集的区域，将加大运维调度，安排专门力量进行秩序维护，满足市民骑行需求，规范车辆停放秩序。

加大执法监管力度

维护运输环境秩序

为做好今年清明假日交通运输环境秩序保障，北京市交通运输综合执法总队组织开展了节前专项整治，围绕疫情防控、行业秩序、运营安全进行了全面排查治理，严查各类违法违章行为、消除安全隐患。

假日期间，执法总队将启动专项勤务，围绕市民祭扫活动、踏青出游的重点时段和区域，加强对场站、陵园、公园景区、商业街区、轨道车站、进出京主要道路等点位的执法监管，看打结合、严查严打，联勤联动、联合整治。对出租汽车、“两客一危”、冷链运输、渣土汽修、水域游船、轨道公交、路政质监等重点行业，严查各类违反交通运输防疫措施、影响交通运输环境秩序、侵害乘客合法利益的违章违法行为，为市民假日出行营造良好的交通运输环境秩序。

严格落实疫情防控相关规定

建议绿色出行、错峰出行

假日期间，北京交通行业将继续严格落实常态化疫情防控各项措施，公共交通工具、车站公共区域坚持按规定通风消毒；各轨道交通、省际客运站严格执行旅客100%测温和戴口罩进站乘车要求，确保乘客安全乘车。在此，市交通部门也建议广大乘客文明乘车，主动配合司乘人员测体温进站，全程佩戴好口罩。

交通部门将根据客流变化灵活调度运力，重点场站增加宣传引导人员，确保公共交通安全运行，同时及时发布高速公路路况信息。建议广大市民假日出行做好个人防护，提前查询出行信息，尽量选择公共交通，绿色出行、错峰出行。

(责编：王仁宏、初梓瑞)