人民网北京3月31日电 （记者余璐）长江是中华民族的母亲河，防洪、供水、航运、生态地位十分特殊。长江采砂管理是维护长江河势稳定、保障长江防洪通航生态安全的重要举措。近日，水利部、公安部、交通运输部联合最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、市场监管总局召开长江采砂管理合作机制领导小组扩大会议，共商长江采砂管理工作。

会上，水利部副部长、长江采砂管理合作机制领导小组组长魏山忠表示，2021年，各有关部门联合组织开展长江采砂综合整治行动和采砂船舶、采砂行为专项治理，长江采砂管理秩序总体可控并呈向好态势。

据统计，2021年，水利部长江水利委员会及沿江各地加强巡查执法，查获非法采砂船185艘、非法运砂船563艘、非法移动船327艘。各级公安机关破获涉砂刑事案件457起，抓获犯罪嫌疑人1764人，打掉非法采砂犯罪团伙161个。水利部长江水利委员会和沿江地方水行政主管部门办结非法采砂案件1867起，没收违法砂石约80万吨，没收违法所得4383万元，罚款1.45亿元。

“做好长江采砂管理工作，维护好长江采砂管理秩序，对保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境意义重大。”魏山忠谈到，2021年，采砂管理责任实现了全覆盖，协调联动机制不断完善，涉砂活动监管全面加强，采砂综合整治行动成果丰硕，采砂船舶和采砂行为专项治理成效显著，砂石利用不断集约规范。

下一步，如何准确把握面临的新形势新要求，全力做好2022年长江采砂管理工作？对此，魏山忠表示，长江采砂管理合作机制各有关部门将进一步深化部门合作，持续开展河道非法采砂专项整治行动，加强监管执法，强化行刑衔接，保持高压严打态势，巩固长江河道采砂综合整治成果，坚决维护长江河道采砂管理秩序。

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