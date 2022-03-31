人民网记者 杜燕飞

管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减……劳动、人事、分配三项制度改革一直是国企改革三年行动的重要内容，也是发力攻坚的关键环节。

国资委新闻发言人彭华岗此前在新闻发布会上表示，2021年，国有企业三项制度改革在更大范围、更深层次破冰破局，经理层任期制和契约化管理覆盖率超过了90%；5600多户具备条件的企业开展了中长期激励，激励人数超过45万人；公开招聘、竞争上岗、全员绩效考核等市场化用工制度普遍推行。

今年是国企改革三年行动的收官之年。业内人士认为，深化国有企业三项制度改革对于完善国有企业市场化经营机制，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，具有重要意义。

推行任期制和契约化管理 提升市场化管理水平

在江苏苏州，中国移动郭巷网格长吴倩用不到两年的时间，在54平方公里的网格范围内服务了13万个人和企业客户，贡献了1.5亿元年收入。

“为实现改革举措向基层一线穿透，我们深化网格化运营改革，在近2万个经营末梢单元实施多种形式的承包经营，将任期制和契约化管理的理念移植到一线，打造‘一线围着客户转、部门围着一线转’的倒三角组织架构。目前全集团已有1.88万个网格，实现了全国区域全覆盖（除西藏非城区外）。”中国移动董事长杨杰表示，2021年10月底实现了所属各级子企业的任期制、契约化管理覆盖率100%，经理层成员签约率100%。

作为三峡集团资本运作服务和新业务培育平台，三峡资本经理层人员6名，其中外部引进职业经理人3人，内部原3名经理层成员“脱掉黄马褂”“站起再坐下”，通过公开选聘方式重新聘任为职业经理人。专业序列总监级岗位实行“任期制+竞聘制”，在上一轮竞聘中， 2名总监级岗位员工被调整为普通岗位。三峡资本还注重拉大“前中后”台和员工之间薪酬的“两个差距”，部门间基本薪酬差距超25%；部门内同岗级员工薪酬差距超186%。

三峡集团董事长雷鸣山介绍，三峡集团量身打造以战略导向、团队导向和价值导向为特征的“赛艇式”三项制度改革模式，为健全市场化经营机制按下了“加速键”。截至2021年底，集团实现396户实体化运作子企业、919名经理层成员任期制契约化管理100%全覆盖，管理人员退出率5.92%。

“我们把推行经理层成员任期制和契约化管理作为健全市场化经营机制、打造高素质专业化干部队伍、实现高质量发展的重要途径，组建工作组指导各级子企业加快推进、规范签约，配套制定董事管理办法、绩效与薪酬管理办法等制度办法。”中国兵器工业集团有限公司总会计师张华介绍，截至2021年底，集团所属471户各级子企业完成经理层成员任期制和契约化管理比例达到100%，提前完成改革任务目标。

“2021年我们将契约化管理进一步延伸至子公司经理层、总部职能部门和二级业务部门负责人，共签约88人，签约户数和人数覆盖率均达到100%，考核结果直接用于薪酬计算，起到了示范引领作用。”中国五矿中冶京诚副总经理张宝岭说。

创新选人用人市场机制 激发员工内生活力

2021年12月，在向家坝水电站检修现场，三峡集团长江电力检修厂员工操纵向家坝泄洪流道检修装备对表孔流道开展检修作业。这套装备是检修厂生产管理部水工专业主任万刚带队研制的。“使用该套设备后，一个流道检修工期由原来的3个多月缩短为1周，仅向家坝电站12个表孔检修每年就节约近1000万元。”万刚说。

近年来，三峡集团长江电力先后聘任万刚这样的专家型员工70余名，激励员工立足岗位钻研专业技术技能；建立分层分类人才引进模式，近5年共招录不同学历结构人才1100余人；出台《员工劳动合同到期续订考核评价标准》，健全完善闲庸懒散员工退出机制。

“在全集团范围内，我们建立了人力资源总量盘点机制，明确考核不合格、不能胜任工作、违法违纪等员工市场化退出渠道。2021年三峡集团员工市场化退出比率超过2.5%。”雷鸣山表示。

不只是三峡集团，中国五矿中冶京诚通过组织选拔与述职竞聘相结合的方式，2021年共有35名年轻干部走上中层以上管理岗位，梯次更加合理；中国五矿在长沙院、五矿发展等试点企业推行管理人员竞争上岗、不胜任退出，2021年集团公开招聘比例实现100%；中国机械总院严格规范员工市场化退出或末等淘汰，畅通员工“能出”渠道，2021年解除劳动合同336人，其中不胜任岗位市场化退出49人；中汽数据按照约定严格考核、实施聘任或解聘、兑现薪酬，实现市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出……

业内人士认为，员工是企业持续发展的关键动力，只有员工有积极性、有活力、愿意干事创业，企业才有可能获得发展。激发员工干事创业的积极性，应达成员工利益与企业利益的一致性，即在多劳多得的基础上，让员工合理分享企业发展成果。

开展多种形式中长期激励 撬动企业高质量发展

中国兵器工业集团所属北重集团通过实施项目分红，助力突破26项技术难题；江山重工研究院自2020年实施岗位分红激励以来，利润总额年均增幅33.6%，全员劳产率年均增幅15.1%；材料院三达公司实施激励当年净利润同比增10.1%……

“我们实施‘利润+个性化指标’工效复合挂钩模式，探索‘3＋N’中长期激励机制，激发人员积极性、创造性。2021年组织10户单位开展科技型企业分红激励，涉及激励对象573人，激励总额6304.94万元。”张华表示，对凌云股份、安捷利实业（H股）、北方导航、内蒙一机等4家上市公司实施股权激励，目前已合计激励股份5830.6万股、激励对象447人，企业经营业绩明显提升，科技创新、产品研发、市场开拓成效明显。

同样的改革也在三峡集团、中国五矿中冶京诚、中国移动等多家央企上演。三峡集团所属上海院实施岗位分红激励制度，三峡能源、湖北能源等上市公司实施股权激励，建立新能源资源获取专项奖励机制，推动新能源业务跨越式发展……“三峡集团构建激励约束并重分配制度，建立市场化、差异化、多元化薪酬体系，为高质量发展注入动力和活力。”雷鸣山表示，2021年三峡集团全员劳动生产率406万元/人年，在央企位居前列。

“我们业务部门针对不同岗位，制订任用指标、业绩完成指标及技能提升指标，将考核结果用于岗位调整、薪酬发放、年度评优、劳动合同续签等管理事项，以价值为导向的薪酬管理体系激发了不同类别员工创业热情。”张宝岭表示，2021年公司人事费用率降至8.52%，人工成本利润率较上一年提高5个百分点，企业活力逐步显现。

中国移动所属研究院则通过专项帮扶政策及能力提升计划，促进新业务收入从2017年的0元猛增到2021年10余亿元；实现科技型企业“项目分红”等中长期激励政策的落地应用，获得分红激励奖金400余万元，研发团队人均受奖超10万元，实现考核激励精准牵引。

“我们将经营业绩与薪酬分配紧密挂钩，优化人工成本总量分配‘获取分享制’，制定‘超额+专项’的特别激励计划，鼓励各单位多打‘粮食’。”杨杰表示。

“国企改革三年行动”系列报道：

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(责编：刘佳、高雷)