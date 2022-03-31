外汇局：1-2月我国国际货物和服务贸易进出口规模同比增长15%
2022年03月31日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2022年1-2月，我国国际货物和服务贸易进出口规模68127亿元，同比增长15%。按美元计值，2022年1-2月，我国国际货物和服务贸易出口5734亿美元，进口4989亿美元，顺差745亿美元。
具体来看，货物贸易出口32320亿元，进口26837亿元，顺差5483亿元；服务贸易出口4110亿元，进口4859亿元，逆差749亿元。服务贸易主要项目包括：运输服务进出口规模3468亿元，其他商业服务进出口规模1572亿元，旅行服务进出口规模1498亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模1002亿元。
(责编：罗知之、高雷)
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