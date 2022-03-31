人民网北京3月31日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”开展以来，税务总局在1月中旬和3月上旬分两批推出了105条便民办税缴费措施，为纳税人缴费人提供更快捷、规范、有获得感的服务。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，确保中央经济工作会议、全国两会精神落实落地，税务总局聚焦推进党史学习教育常态化长效化新要求、聚焦落实新的组合式税费支持政策新部署、聚焦优化税收营商环境新挑战，再推出16条便民办税缴费新措施，并升级形成了2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”（以下简称“春风行动2.0版”）。

据了解，新增的16条措施以“三个聚焦”为主线，贯彻落实中办印发的《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》和中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》等文件要求。一是聚焦推进党史学习教育常态化长效化新要求，更好稳步提升为民办实事质效。主要推出了积极开展“一把手走流程”工作、深入分析2022年纳税人缴费人需求调查结果、进一步优化办税缴费服务、在现有税费政策精准推送工作机制的基础上进一步开展更具针对性的信息推送、建立纳税缴费服务投诉暨舆情定期分析改进机制等5条具体措施。二是聚焦落实新的组合式税费支持政策新部署，更好助力纳税人缴费人享受政策红利。主要推出了深入开展第31个全国税收宣传月活动、在税务官网上线“组合式税费支持政策”专题并积极利用二维码等载体开展税费支持政策宣传、分阶段分对象多轮次做好面向税务人员的专题培训和面向纳税人缴费人的培训辅导、优化信息系统功能、开展基层税务机关与纳税人缴费人的信息直报工作等5条具体措施。三是聚焦优化税收营商环境新挑战，更好稳步增强市场主体活力。主要推出了进一步优化市场主体歇业纳税申报事项、依法扩大税务注销即办范围、研究出台重点非税收入项目征管规范、适用增值税一般计税方法的个体工商户可自愿参照企业纳税信用评价指标和评价方式申请参加评价、开展虚假代开发票专项治理、引导纳税人从核定征收向查账征收方式过渡、完善新型动态精准监管机制等6条具体措施。

据介绍，“春风行动2.0版”在原有五大类20项的框架下对三批措施进行了整合梳理，共计121条便民办税缴费措施，更进一步展现了税务部门关注民意、健全机制、创新做法的笃行为民之念。一是诉求响应更及时。包括需求快速响应、政策及时送达、问题实时解决、关注个性需求4项29条具体措施。二是智慧办理更便捷。包括提升网办体验、精简办理流程、减少资料报送、便利发票使用、提速退税办理5项27条具体措施。三是分类服务更精细。包括助力大型企业、扶持中小企业、完善缴费服务、服务个税汇算4项25条具体措施。四是执法监管更公正。包括优化执法方式、加强精准监管、保障合法权益3项20条具体措施。五是税收共治更聚力。包括推进部门联动、深化国际协作、促进社会协同、拓展信用应用4项20条具体措施。

国家税务总局相关负责人表示，“春风行动”2.0版发布后，税务总局第一时间部署各级税务机关切实加强组织领导、坚决扛牢压实责任，通盘考虑、系统谋划、统筹安排好各项举措的推进落实工作，并加强对行动开展情况和取得效果的跟踪问效，力求通过这次升级有力促进服务更加精细、监管更加精准、执法更加优化、共治更加协同，让纳税人缴费人的体验感、获得感和税法遵从度将进一步提升。

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