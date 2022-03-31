国美零售2021年财报：销售收入464.84亿 同比增5.36%
2022年03月31日21:59 | 来源：人民网
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3月31日，国美零售发布了2021年财报。数据显示，2021年，国美零售销售收入464.84亿，同比增5.36%；综合毛利率为14.40%，同比提升2.24%。在运营端，2021年国美线上平台真快乐APP日活跃数上涨至300万，SKU数近200万，入驻商家增长至6000家以上，服务会员超2.4亿。
(责编：董童、李源)
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