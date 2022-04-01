新华社北京3月31日电（记者王优玲）住房和城乡建设部有关负责人31日强调，各地要清醒认识当前安全生产形势的严峻性、复杂性，切实扛起防范化解重大风险隐患的政治责任，全力推进房屋市政工程安全生产治理行动，坚决防范遏制重特大事故。

住房和城乡建设部31日召开视频会议，部署开展房屋市政工程安全生产治理行动。会议强调，各地要勇于攻坚克难，切实抓好治理行动的重点任务。

一是全面落实危险性较大的分部分项工程管理制度，针对建筑起重机械、基坑工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程、钢结构工程等高危施工环节，“逐企业、逐项目、逐设备”精准排查和消除重大隐患，确保安全风险受控。

二是全面落实《工程质量安全手册》要求，压实参建单位主体责任，落实关键人员岗位职责，夯实企业安全工作基础，健全完善企业安全生产保障体系。

三是落实人防物防技防三位一体的安全生产措施，强化“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，加大安全投入，加强安全培训教育，加强施工作业安全防护，改善现场安全生产条件，全力保障施工现场安全。

四是严厉打击建筑市场违法违规行为，加强市场现场联动治理，强化质量安全“一票否决”制。继续深入开展“两违”专项清查工作，抓紧完成全覆盖清查，对违法违规审批问题，严格按照法定责权，依法依规实施整改。

五是采取有力有效措施，推动政府投资工程带头履行基本建设程序，打造安全示范工程、样板工程。央企、国企要高质量建设、高标准管理，当好安全生产的“排头兵”。

会议要求，各地要在抓好治理行动的同时一并抓好住房和城乡建设重点领域安全生产工作落实。要加强供热、供水、排水和污水垃圾处理等市政设施运行安全管理，扎实开展城镇燃气安全专项整治工作，积极推进燃气等管道老化更新改造；要持续推进城镇房屋建筑安全隐患排查整治，分级分类科学处置重大隐患；要抓实抓好农村危房排查整治工作，通过维修加固、拆除等措施，彻底消除隐患。

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