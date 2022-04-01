3月31日在北京航天飞行控制中心拍摄的天舟二号货运飞船受控再入大气层任务模拟图像。 这是天舟二号货运飞船调姿转倒飞。新华社记者郭中正摄

新华社北京3月31日电（记者李国利、黄一宸）记者从中国载人航天工程办公室获悉，天舟二号货运飞船已于北京时间3月31日18时40分受控再入大气层。飞船绝大部分器件被烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。

天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日发射入轨，这也是我国空间站货物运输系统的第一次应用性飞行，为空间站送去6.8吨物资补给。

在轨运行期间，天舟二号货运飞船先后与天和核心舱进行了4次交会对接，按计划完成了飞船绕飞、机械臂转位舱段验证、手控遥操作交会对接等多项拓展应用试验。与空间站分离后，充分利用飞船推进剂余量，成功实施了货运飞船与空间站2小时快速交会试验，为空间站在轨建造和运营管理积累了经验。

今年是中国载人航天工程立项实施30周年，也是决战决胜空间站建造之年。目前，工程全线正全力开展神舟十三号返回和空间站建造阶段飞行任务各项准备，努力以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

新华社北京3月31日电（记者李国利、黄一宸）记者3月31日从中国载人航天工程办公室了解到，在送别天舟二号货运飞船后，在轨飞行的神舟十三号航天员乘组正在紧张进行飞船返回各项准备。目前，空间站核心舱组合体在轨稳定运行，航天员乘组计划于4月中旬返回地面。

2021年10月16日，航天员翟志刚、王亚平、叶光富在酒泉卫星发射中心搭乘神舟十三号载人飞船进入天和核心舱，成为入住中国空间站的第二批航天员。160余天的太空飞行中，3名航天员在地面科技人员支持下，圆满完成了2次出舱活动、2次“天宫课堂”太空授课活动，开展了多项科学技术试验与应用项目。王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员，航天员首次在轨通过遥操作完成货运飞船与空间站对接，飞行乘组创下了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录，为后续建造空间站奠定了坚实基础。

神舟十三号载人飞行任务期间，中国航天员首次太空跨年、首次在太空过春节。在地面支持下，飞行乘组利用工作训练间隙参加了元旦“京港澳天宫对话”活动，举办了中国人首次天宫画展，与广大青少年开展天地互动交流，进行了别具特色的科普教育和文化传播活动。

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