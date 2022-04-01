新华社北京3月31日电（记者赵文君）检验检测行业是传递信任的行业，可以向社会和消费者证明产品或服务的信用。对于市场上出现的虚假检验检测报告如何监管？公众可以通过哪些渠道查询检验检测机构资质情况？市场监管总局3月31日召开“整治检验检测报告造假行为”专题新闻发布会，有关负责人对公众关心的问题进行了回应。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，意见提出，深入实施质量提升行动，强化计量、标准、认证认可、检验检测等方面诚信要求，扩大国内市场优质产品和服务供给，提升产业链供应链安全可控水平。

市场监管总局认可检测司一级巡视员乔东说，对检验检测行业的管理，要依据“谁发证，谁监管；谁发证，谁处罚”的原则，除市场监管部门外，还有其他部门依据法律行政法规实施的特定检验检测领域的行政许可准入制度，负责相应领域检验检测机构的监管。

市场监管总局执法稽查局副局长南军介绍，在执法实践中，检验检测报告造假主要包括两种情形：一是检验检测机构出具不实或虚假检验检测报告；二是无资质的企业、中介机构、个体工商户及个人等非法买卖或使用伪造、变造的虚假检验检测报告。

对于检验检测机构及人员伪造检验结果、出具虚假检验检测报告的，市场监管部门和有关部门除可以处罚款、没收违法所得等行政处罚外，情节严重的取消其检验资格；造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任；涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。目前，已有针对虚假检验检测违法行为追究刑事责任的司法案例。

2021年，市场监管部门共查办检验检测机构违法案件1235件，同比增长23.5%，罚没金额2727.7万元，同比增长44.7%。同时，市场监管部门将对不实和虚假检验检测违法行为的行政处罚信息纳入国家企业信用信息公示系统等信用平台，列入严重违法失信名单，归集到检验检测机构名下，推动实施失信联合惩戒。

2021年，针对部分网络商户未经资质许可、以“不送样出报告”“检验检测包过”名义开展检验检测报告造假的乱象问题，市场监管总局部署开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动，共督促1886家网络交易平台核验48万家平台内经营者资质，核查商品信息1000余万条，处置违规平台的经营者5023家，立案调查相关违法违规案件31起。

乔东表示，合格的检验检测报告是解决质量纠纷时的重要凭证，虚假检验检测报告不仅扰乱正常商业秩序，还可能造成产品质量问题，对消费者的生命健康以及财产安全造成风险隐患。

对于检验检测报告，消费者如对其真伪有疑问或想查询具体报告内容，首先可以直接向出具该报告的检验检测机构咨询，检验检测报告上应已列明机构相关信息。此外，通过市场监管总局“检验检测机构综合监管服务平台”，目前可查询2016年以来检验检测机构对外出具的18亿份检验检测报告。

(责编：王震、陈键)