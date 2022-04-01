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科技向善 造福人类

解读《关于加强科技伦理治理的意见》

记者胡喆、田晓航、张泉
2022年04月01日09:06 | 来源：新华社
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科技伦理是开展科技活动需要遵循的价值理念和行为规范，是促进科技事业健康发展的重要保障。近日，中办国办印发《关于加强科技伦理治理的意见》，对加强科技伦理治理作出系统部署，是我国首个国家层面的科技伦理治理指导性文件。意见的出台有何考虑？将推出哪些具体举措？就这些热点问题，记者进行了相关采访。

我国首个国家层面的科技伦理治理指导性文件

科技部部长王志刚表示，科技部坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，把科技伦理治理工作放在事关科技创新工作全局的重要位置，在国家科技伦理委员会的指导下，牵头会同有关部门研究起草了意见。

“此次印发的意见是我国首个国家层面的科技伦理治理指导性文件，着力解决我国科技伦理治理体制不健全、制度不完善、发展不平衡等突出问题，对科技伦理治理作出顶层设计和系统部署。”王志刚说。

意见要求强化底线思维和风险意识，把科技伦理要求贯穿于科学研究、技术开发等科技活动全过程，推动科技向善，确保科技活动风险可控，科技成果造福于民。

王志刚表示，意见的出台对加强科技伦理治理工作具有重大意义，将极大促进我国科技伦理治理能力的系统提升，为实现高水平科技自立自强、推动构建人类命运共同体提供有力支撑。

坚持以人民为中心，推动科技向善

科技部副部长相里斌表示，意见提出的五项科技伦理原则，充分吸收借鉴了国际科技伦理相关规则和共识，同时结合我国科技发展的历史阶段及社会文化特点，由我国科技界、伦理学界、法学界的专家学者集体研究、充分论证形成，并听取了广大科研人员的意见建议。科技伦理原则反映了各科技领域伦理的共性要求，具有普遍适用性。开展科技活动，要坚持将科技伦理原则贯穿始终。

“科技伦理原则的提出，一方面明确了我国对科技活动的基本伦理要求，以有效防范科技发展可能带来的不确定风险，促进科技向善；另一方面也阐明了我国政府及科技界对科技伦理治理的立场和态度，对加强国际科技交流、推进全球科技伦理治理具有重要意义。”相里斌说。

多方参与、协同共治，不断提升科技伦理治理能力和成效

此次印发的意见提出了加强科技伦理治理的五项基本要求。即：伦理先行，推动科技伦理要求贯穿科技活动全过程；依法依规，加快推进科技伦理治理法律制度建设；敏捷治理，快速、灵活应对科技创新带来的伦理挑战；立足国情，建立符合我国国情的科技伦理体系；开放合作，积极推进全球科技伦理治理。

同时，意见明确了政府部门、创新主体、科技社团及科研人员的职责和任务，致力于形成多方参与、协同共治的科技伦理治理格局。

“加强科技伦理治理，制度是基础。”科技部科技监督与诚信建设司司长戴国庆介绍，意见从制定完善科技伦理规范和标准、建立科技伦理审查和监管制度、提高科技伦理治理法治化水平、加强科技伦理理论研究等方面对制度建设作出具体部署。

“审查和监管是保障科技活动符合伦理要求的重要方式和手段。意见明确了科技伦理审查范围和要求，提出了科技伦理监管机制和措施，并对违法违规行为处理作出明确要求。”戴国庆说。

下一步，科技部将在国家科技伦理委员会的指导下，会同各有关部门和地方，切实抓好意见的贯彻落实。确立伦理先行的理念，强调源头治理、注重预防，建立科技伦理监管体制机制，对科技伦理高风险科技活动实行更严格的监管措施，对科技伦理（审查）委员会和科技伦理高风险科技活动依规进行登记，加强科技计划项目的科技伦理监管，加强对国际合作研究活动的科技伦理监管。

据新华社北京3月31日电

(责编：王震、陈键)

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