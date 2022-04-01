手里有粮，心中不慌。眼下春管春播正由南向北大面积展开。面对复杂严峻的国际形势，面对农业生产面临的新挑战，各地绷紧粮食安全这根弦，着力压实责任，共同端牢中国饭碗。

全力打好夏粮丰收这一仗

“我们要以促为主，通过追肥浇水促进苗情转化升级。”3月25日，在河北省邯郸市邯山区河沙镇苗庄亿博小麦基地，邯山区农业专家王新红正现场发放技术明白纸。

夏粮占全国口粮的四成，对保供给、稳预期意义重大。受去年罕见秋汛影响，冀晋鲁豫陕5省有1.1亿亩小麦是晚播麦，占小麦播种面积的三分之一。相关地方抓住小麦返青的关键期，通过科学追肥等促进弱苗转壮，加强后续田间管理，确保夏粮丰收。

针对今年特殊的小麦苗情，邯山区成立了“科技壮苗”专项行动领导小组和专家指导组，50多名技术专家和技术人员下乡镇、下地块，进行技术指导全覆盖，并专门对种粮大户开展“一对一”技术帮扶指导。邯山区还组织了无人机、大型自走式喷雾机等开展促弱转壮统防统治作业，对全区9.8万亩小麦喷洒农药，增强小麦抗病虫害能力。

受洪涝灾害影响，“中原粮仓”河南全省1000多万亩小麦晚播，越冬期一二类苗比例较往年同期减少10.9%，三类苗比例较往年同期增长11.5%。

继去年9月河南省农业农村厅派出18个专家组开展全程技术指导服务后，今年1月河南省农业农村部门继续发出2022年春季麦田管理技术的指导意见，指导各地因地制宜、分类施策，为晚播冬小麦促弱转壮提供科技支撑。目前，全省一二类苗比例上升至88.5%，与常年基本持平，三类苗比冬前减少近1000万亩。

作为2021年河南省受灾最严重的地区之一，鹤壁市浚县多措并举抓春管，力促小麦苗情转化升级，坚决扛牢粮食安全重任。

近期，浚县把机井等农田灌溉设施建设作为第一任务，解决农民“浇地难”问题。当地修复农田机井67眼，新建236眼；进入春管高峰后，还向每个镇（街道）发放10万元应急资金，解决短时间内无法修复机井的临时用电问题。目前，全县103万亩农田已全部完成灌溉任务。

根据农业农村部调度情况，截至3月28日，全国冬小麦一二类苗比例比冬前增加15.6个百分点，苗情向好。

耕地是粮食生产的命根子

吕文波是北大荒集团八五四农场有限公司的种植户。去年秋收后，他将原来的93个“格田”改成了37个，土地更平整，有利于机收，播种面积也增加了5亩多地。“这5亩多地，今年预计增产6000多斤”。据了解，截至去年底，北大荒集团已完成1000多万亩水田的改造。

为保护“耕地中的大熊猫”，黑龙江还打出了黑土保护系列“组合拳”，成立了专门以黑土保护为主要研究任务的科研院所，今年3月1日正式实施《黑龙江省黑土地保护利用条例》。

耕地是粮食生产的命根子。高标准农田建设，是“藏粮于地、藏粮于技”战略的重大举措，今年全国将新建1亿亩高标准农田。

为切实管住、管好耕地用途，农业农村部强调耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。

“等这季小麦收了，我准备接着再种300亩水稻。有了可靠的灌溉用水保障，亩产再往上冲一冲肯定没有问题。”湖北省枣阳市兴隆镇柏树村村民张心海站在即将建成的新堰塘边，信心十足地说。

枣阳市农业农村局副局长刘重波介绍，除了永久基本农田重点用于发展粮食生产，枣阳市划定了154万余亩粮食生产功能区，引导粮食生产功能区内农户至少生产一季粮食，种植非粮食作物的要求在一季后能够恢复粮食生产。

与此同时，枣阳市积极挖掘土地潜力，扩大增量耕地。“去年，我们对辖区内‘非粮化’问题开展了清理整治，完成了3万多亩闲置、荒芜耕地的复耕复垦。”刘重波说。2022年，全市夏粮面积150.92万亩，其中小麦147万亩，比上年扩大0.82万亩。全市已建设高标准农田面积140万亩。

河南省滑县有着“全国小麦第一县”之称。县委书记陈忠介绍，面对灾情、疫情等多重考验，当地坚决扛稳扛牢粮食安全重任，严格落实耕地保护制度，保持了2021年麦播面积不减少，达到181.2万亩，与往年持平。同时，以灾后重建为契机，推动落实“十四五”期间150万亩高标准农田建设任务，巩固粮食生产能力建设，推动农业高质量发展。

确保农资稳定供应

春日里，走进位于湖北省襄阳市襄州区的绿之星农业科技有限公司，肥料、种子像一座座小山似的堆满了库房。工作人员忙着装车配送至各镇、村的农资销售点。

“虽然今年水稻种、玉米种普遍涨价，但相关部门提醒我们提前备货，种子售价与去年基本持平。”公司负责人杨建敏介绍。

农资是粮食的“粮食”，针对化肥、农药、柴油等价格上涨问题，各地提前谋划、及早部署，竭力保障农资运输和末端配送。

襄州区供销社提前谋划，与70多家农资经销企业及时共享市场信息，目前已调运储备种子、化肥、农药、农膜、有机肥等各类春耕备耕物资7万余吨。

“目前货源充足，渠道畅通。”襄州区供销社主任张国强说，“我们将梳理各镇在田作物存量，联系各销售渠道，确保满足市场需求，同时做好应对疫情防控、市场波动、极端天气的准备工作，稳定农资价格。”

黑龙江供销社下属企业倍丰集团是黑龙江农资供应的主渠道。倍丰集团总经理刘艳明介绍，今年加大采购力度，制定了抢前抓早的进取型采购策略，并针对化肥价格上涨制定了风险防范预案。

“我们结合黑龙江省春耕备耕及种植结构调整实际，积极稳妥组织货源，优化结构，科学、精准确定采购到货批次。”刘艳明说，在钾肥供应方面，充分利用上游战略伙伴和陆运进口资源优势，统筹集团国内外货源，力保市场供应。 （记者高敬、侯文坤、王建、李鹏、白明山、韩佳诺） 新华社北京3月31日电题

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