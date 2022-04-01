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种豆不止得豆：体会一颗大豆的重量

记者 王建
2022年04月01日09:09 | 来源：新华社
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　　大豆，古人称之为“菽”，五谷之一。作为重要的粮油兼用作物，大豆具有高营养价值、用途广泛的特点。种豆，不止得豆。可以说，一颗大豆，牵动着经济社会发展大局。

　　提升大豆产能事关群众营养健康。大豆是人类植物蛋白和脂肪的主要来源，豆油是重要食用油，豆腐是传统佳肴……我国是大豆原产地，种植和消费历史悠久。

　　如今，大豆除了制作豆制品等健康食品，还用作饲料。近年来，随着人们生活水平提高，对肉蛋奶的品质提出更高要求，豆饼、豆粕等优质蛋白饲料在养殖业中的需求越来越大，大豆作为饲料的用途也越来越重要。

　　此外，大豆的产业加工链也在不断延长。大豆可以作为人造纤维、塑料、脂肪酸、医药工业等方面的重要原料，在食品工业中可用于人造黄油、奶油等。可以说，大豆是宝贵的农业资源。

　　我国作为世界最大的大豆进口国和消费国，提升大豆产能有利于降低对外依存度，提高自给率，十分必要。近些年来，我国大豆进口量总体呈逐年增加趋势，2020年超过1亿吨，豆粕饲用需求是拉动大豆进口增加的主要因素之一。目前，新冠肺炎疫情仍在持续，气象灾害、地区冲突等因素加大粮食市场的不确定性。面对百年未有之大变局，必须落实好今年中央一号文件提出的“大力实施大豆和油料产能提升工程”，将粮食安全主动权牢牢把握在自己手里。

　　提升大豆产能，要千方百计扩种大豆。稳粮扩豆，不能顾此失彼。要保证粮食的稳产，同时采取切实有效措施来扩种大豆。比如说东北地区大豆和玉米的轮作，西南和西北地区大豆和别的作物间作。另外，还可以充分挖掘盐碱地种植大豆的潜力。

　　提升大豆产能，要坚持扩面积、提单产双轮驱动。大豆单产低一直是制约我国大豆产能提升的重要因素。我国大豆的单产仅为美国的60%左右。尽管我国加大大豆育种投入力度，大豆种业快速发展，但仍存在一些问题。

　　提高大豆单产，要继续坚持大豆种业科技自立自强，加强种业基础性和前沿性研究，提升竞争力；要针对不同生态区生产实际，加大突破性新品种选育力度；要健全大豆良种繁育技术体系，提高大豆新品种筛选鉴定能力等。

　　新华社哈尔滨3月31日电

(责编：王震、陈键)

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