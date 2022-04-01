新华社武汉3月31日电（记者徐海波、侯文坤、李思远、郑璐）从万里茶道上的青砖茶，到来鄂投资的世界500强；从“内陆腹地”，迈向“开放高地”……5年时间，位于我国中部内陆的湖北省，因自由贸易试验区的链接，与世界更近了。

自2017年4月1日挂牌运行，湖北自由贸易试验区努力打造国内大循环的重要节点和国内国际双循环的战略链接，建设战略性新兴产业和高技术产业集聚区、全面改革开放试验田和高水平内陆“新沿海”，开放、创新、绿色发展动力日趋强劲。

从“不靠海”到内陆“新沿海”

清晨，一列载有41个集装箱的列车从湖北自贸试验区襄阳片区刘岗货场驶出，满载汽车配件、机电设备以及创新农业农产品等货物。

“货运时间节约25天左右，时间、经济成本大大下降。”襄阳陆港供应链管理有限公司总经理陈峥说，货物将通过“襄西欧”班列、襄阳至越南国际铁路联运等方式，分别发往欧洲、东南亚等国。

“不靠海”的襄阳，随着自贸试验区落地生根，越来越多曾为“出口难”犯愁的企业，找到了快速“出海口”，实现通江达海，将产品源源不断地销往世界各地。

按照中国（湖北）自由贸易试验区总体方案，湖北自贸试验区包括武汉、襄阳、宜昌3个片区。

在武汉片区的联想武汉产业基地内，机器人在生产线上繁忙作业。这里，不到1秒钟就有一部手机或平板电脑下线，最高日产设备14万台，近九成设备从这里发往全球，遍及160多个国家和地区。

与世界链接，湖北加速奔跑。17条货运航线和6条客运航线直飞海外，通达五大洲；花湖机场蓄势展翅，中部货运空中出海口呼之欲出；29条汉欧班列辐射欧亚70多座城市；湖北港口集装箱年吞吐量超过243万标箱，稳居世界内河集装箱港口第一方阵。

与世界牵手，湖北外贸“朋友圈”越来越大，2021年湖北进出口总额达5374亿元，创历史新高。

从“孔雀东南飞”到“人才逆向流”

“百万年薪+股权激励，面向全球招聘新药产品线总经理。”2月14日，人福医药集团发出“英雄帖”。这是湖北自贸试验区“人才六条”创新制度的最新成果。目前，人福医药等7家企业的400多名核心技术及管理人员因“人才六条”成为股东。

曾几何时，科教大省湖北面临人才流失、“孔雀东南飞”的尴尬。作为全国首个以“创新驱动发展”为主要任务的自贸试验区，湖北自贸试验区先后出台“加强外国人永久居留服务管理”“优化外国人来华工作许可服务”“人才注册及动态积分制”“人才离岸工作联络站”“人才因素返投新模式”等多项政策。

湖北自贸试验区聚集了越来越多的急需、紧缺人才，逐渐成为链接国内国际市场的创新要素聚集平台。

近5年来，湖北自贸试验区累计新增企业8.3万家，是挂牌前原有企业存量的3倍；以不到全省万分之七的国土面积，实现了全省同期30%的外贸额、13%的外资额和18%的高新技术企业数。

武汉片区划定在武汉市东湖高新区，它还有一个更为人熟知的名字——中国光谷。“到2025年，东湖高新区经济总量将突破5000亿元，形成具有国际竞争力的高科技企业梯队，打造若干具有引领性新兴产业集群。”武汉市委常委、东湖高新区工委书记刘洁说，到2035年，中国光谷将初步建成“世界光谷”。

如今，由武汉片区出发，连接武汉、鄂州、黄石、黄冈、咸宁五个城市的科创大走廊正加速建成——七大湖北实验室、九大科学装置、九大创新中心、七大功能板块、三条千亿产业大道、两大万亿产业集群。

“制度红利”释放市场活力

三峡畜牧产业园，湖北宜牧食品有限公司10千伏支线日前送电成功，较预期至少提前一个月。

这是湖北自贸试验区宜昌片区实施用电报装“全程代办”服务模式的最新成果。片区工作人员通过提前获取招商引资信息，主动上门提供帮办代办服务，企业办电从“客户等电”转变为“电等客户”，电网配套工程投产时间平均压减57%。

经过近5年先行先试，国务院赋予湖北自贸试验区的170项改革试验任务实施率100%。累计形成253项制度创新成果，其中26项经国务院批准在全国复制推广。

襄阳片区推出“新箱+货物”组货出口模式，本地新造集装箱就近报关、交付、使用，用箱企业可直接将出口货物装入新造集装箱，完成报关后搭乘“襄西欧”班列直接出口，平均每批货物可节约3天的调箱时间。初步估算，该模式去年为企业节省成本860万元。

武汉片区在全国率先实行自然人股权变更“先税后登一事联办”改革，通过税务部门和企业登记部门的联合办公及数据共享，实现自然人股东股权变更“一窗办结”，平均办税时限从10个工作日压缩至0.5个工作日。

变“政府思维”为“企业视角”，湖北自贸试验区的制度红利正加速释放为市场活力。

(责编：王震、陈键)