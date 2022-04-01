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鱼会做加减法？5以内，会！

2022年04月01日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：鱼会做加减法？5以内，会！

　　根据自然科研旗下《科学报告》31日发表的一项动物行为研究，斑马拟丽鱼（慈鲷鱼的一种）和公式鱼能完成1到5以内加减1位的计算。科学家认为，研究结果表明，鱼的算术能力和其它脊椎动物及无脊椎动物的算术能力不相上下。

　　德国波恩大学研究人员维拉·舒鲁塞尔及其同事此次测试了8条斑马拟丽鱼和8条珍珠公式是否能通过训练记住蓝色象征着加1位，黄色象征着减1位。研究人员先向这些鱼展示有蓝色图形或黄色图形的卡片，再给它们两扇门，门里的卡片上有着不同数量的图形，其中一个门为正确答案。比如，如果先给一条鱼看有3个蓝色图形的卡片，它们就会在3上再加1，游过一扇卡片上有4个图形的门。游过正确门洞的鱼可以得到奖励。

　　研究人员发现，有6条斑马拟丽鱼和3条公式鱼通过训练记住了蓝色和加法以及黄色和减法的关系。平均而言，斑马拟丽鱼在28个回合、公式鱼在68个回合后能记住这些关系。鱼在这类任务中的表现一般都很好，但加法学起来比减法更快，而且斑马拟丽鱼的个体差异比公式鱼更大一些。在加法任务中，斑马拟丽鱼在381次测试中正确了296次（78%），公式鱼在180次测试中正确了169次（94%）。在减法任务中，斑马拟丽鱼在381次测试中正确了264次（69%），公式鱼在180次测试中正确了161次（89%）。

　　虽然研究团队推测计算能力对这两个物种可能都不算特别重要，但他们认为，计算能力可以帮助这两个物种通过外观辨认其他个体，比如数一下鱼身体上的条纹或斑点。研究人员指出，这一结果表明，有必要对鱼的认知能力和感知力重新研究。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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